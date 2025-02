Exconstitucionalista respalda a Evo, dice que sólo el TSE puede inhabilitar candidaturas y anuncia inscripción

Orlando Zeballos, exmagistrado del TCP y abogado de Evo Morales, afirmó que el exmandatario está habilitado para las elecciones, debido a que cumple con requisitos. Descalificó los fallos del TCP que inhabilitan al expresidente.

El exmagistrado Orlando Zeballos en el programa radial de Evo Morales. Foto: Captura video

Fuente: Brújula Digital

Con una interpretación de las leyes y los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el exconstitucionalista Orlando Zeballos respaldó la posición que expuso el expresidente Evo Morales el viernes, en sentido de que el exmandatario está habilitado para las elecciones generales, debido a que sólo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilita candidaturas, no el TCP.

Zeballos, exmagistrado del TCP y abogado de Morales, acompañó al exmandatario este domingo en su programa radial dominical, difundido desde el trópico de Cochabamba. En una intervención de casi una hora respaldó las afirmaciones que hizo Morales el viernes ante un grupo de productores de Sipe Sipe.

El exconstitucionalista reiteró que Morales quedará habilitado como candidato para las elecciones generales porque cumple con todos los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado y las leyes electorales.

Respecto a los fallos del TCP que prohíben la repostulación de un servidor público al mismo cargo por más de una vez, sea de forma continua o discontinua a su gestión, dijo que son “inconstitucionales, ilegales e inconvencionales”.

“Evo Morales, cuando se convoque a elecciones y se apruebe el calendario electoral, va a ser registrado como candidato y se va a probar que cumple con todos los requisitos del artículo 234 de la Constitución y que no está alcanzado dentro de las causales de inelegibilidad, establecido en el artículo 238, y va a quedar habilitado”, afirmó Zeballos.

El artículo 234 de la Carta Magna establece los siguientes requisitos para acceder y desempeñar funciones públicas: contar con la nacionalidad boliviana; ser mayor de edad; haber cumplido con los deberes militares; no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento; no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución; estar inscrita o inscrito en el padrón electoral; y hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Zeballos, al respecto, aseguró que Morales cumple con estos siete requisitos que son exigidos por la Constitución Política del Estado.

El artículo 238 de la Carta Magna citado por Zeballos, establece las siguientes causales de inelegibilidad: quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección; quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos cinco años antes al día de la elección; quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente; los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección; y los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección.

Al referirse a esas causales de inelegibilidad identificadas en la Constitución, Zeballos indicó que Morales no califica en ninguna de las cinco.

Ante la posibilidad de que Morales sea demandado de inhabilitación, por el auto constitucional que prohíbe la releección continua o discontinua por más de una vez, Zeballos anunció que se responderá que esta prohibición no está inscrita en la Constitución ni en ninguna ley, por lo que se tendría que desestimar esa solicitud.

El viernes, en su reunión con productores de Sipe Sipe, Morales también dijo que estaba habilitado para postular en las elecciones generales.

“A nosotros no nos interesa eso (los fallos del TCP), nos interesa la Ley del Órgano Electoral que dice que el Tribunal Supremo Electoral decide quién es candidato, si has cumplido con los requisitos para ser candidato. Por eso compañeras y compañeros, estamos habilitados como candidato a la Presidencia”, dijo Morales.

