Experta: “298.000 empresas serán afectadas con el decreto 5327 y podrían cerrar»

Según Jasmine Mercedes Daza, experta en temas tributarios, las pequeñas y medianas empresas, las empresas unipersonales, las S.R.L y S.A serán las más afectadas.

Naira Menacho

Foto: Red Uno de Bolivia.

Fuente: Red UNO

La auditora Jasmine Mercedes Daza, gerente general de Seicruz (Servicios Integrales Cruceños), advirtió que, la nueva modificación realizada al Decreto Supremo (DS) 21532 por el nuevo DS 5327, afectará a todas las empresas que deban pagar el Impuesto sobre la Utilidades de la Empresas (IUE), que son alrededor 298.000 compañías, puesto que, ya no podrían gozar de un plan de pago y de la compensación que se realizaba con el Impuesto a las Transacciones (IT).

“Según el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), hasta junio del 2024 existían 298.000 empresas, existe un desfase hasta la fecha y no sabemos cuantas nuevas se han aperturado. Ellas serán las afectadas”, sostuvo la Daza.

Según explicó la gerente general de Seicruz, antes de esta modificación las empresas que no podían pagar el IUE podían acceder a un plan de pago y también podían acceder a la compensación para el pago del IT.

“Ahora existen eventos fortuitos y por eso que muchas empresas no reciben el pago por sus servicios al contado y deben esperar un plazo para que se realice el desembolso. Cuando pasa eso no se tiene el efectivo suficiente para pagar el IUE, por eso se accede a un plan de pago hasta la fecha límite (30 de abril) y ese plan servía para presentarlo y poder compensar el IT”, señaló Daza.

Según la auditora, lo que se pretende es que todas las empresas paguen todo su impuesto hasta el 30 de abril caso contrario perderían el beneficio.

“Esto no afecta a una empresa grande, porque las grandes empresas pueden acceder a un financiamiento y pagar el impuesto. Las pequeñas y medianas empresas, las empresas unipersonales, las S.R.L y S.A serán las más afectadas”, aseguró.

La experta manifestó que la nueva normativa va a asfixiar a las empresas.

“Cada vez estamos apretando al contribuyente (…) Lo que va a provocar es un efecto dominó porque van a cerrar al no poder pagar, y al no pagar van a deber el IUE y al no poder compensarlo con el IT seguirán acumulando las deudas. Lo que están haciendo es ahogar los empresarios que sí quieren pagar impuestos”, señaló la experta en temas tributarios.

