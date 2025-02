Familia exige justicia por adolescente fallecido en clase de educación física en La Paz

La madre presentó un certificado médico a la dirección del colegio en el que advertía que el menor no podía hacer mucho esfuerzo. La Felcc citará a declarar a la directora del colegio y a la profesora de educación física para esclarecer lo ocurrido.

Carteles de protesta en la unidad educativa.

Familiares protestaron en las puertas de un colegio de la zona Sur de La Paz exigiendo una investigación sobre el fallecimiento del adolescente de 15 años. La madre del menor denunció que no respetaron su condición física y que pese a presentar un certificado médico le obligaron a hacer ejercicio.

“Mi niño (Sebastián) tenía mucha vida por delante, tenía muchos planes. Quiero justicia. Él ya está enterrado, pero debe haber justicia”, expresó su madre este viernes en una protesta que se realizó este viernes por la mañana junto a otros padres de familia.

“Tenía 15 años, lo envié sano al colegio y me lo entregaron sin vida. Presenté su certificado médico en la dirección del colegio, donde se especificaba que no podía hacer mucho ejercicio, y el colegio lo sabía. A las dos de la tarde lo envié sano, pero la profesora de educación física le hizo dar 15 vueltas. Mi hijo le dijo que ya no podía seguir porque estaba muy agitado, pero no le hicieron caso. Cayó al suelo y fueron sus propios compañeros quienes intentaron ayudarlo”, relató la madre.

“Cuando ya no tenía signos vitales, un profesor lo sacó, pero ya era demasiado tarde”, agregó. Pese a la protesta y la acusación directa, la dirección del colegio evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrió una investigación para esclarecer los hechos. El director departamental de la entidad, Walter Neme, confirmó que se desplegó a personal especializado para recopilar testimonios y determinar si hubo negligencia por parte de la institución educativa.

“Un menor de aproximadamente 15 años perdió la vida de manera súbita en una unidad educativa de la zona Sur de La Paz. Se ha dispuesto una investigación para esclarecer las circunstancias y atender el reclamo de la familia, que denuncia falta de auxilio oportuno”, informó Neme.

La Felcc citará a declarar a la directora del colegio y a la profesora de educación física para esclarecer lo ocurrido. “Se convocará a todas las personas que puedan aportar información relevante para determinar responsabilidades en este lamentable suceso”, concluyó Neme.

