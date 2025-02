Ganaderos retan al Gobierno a producir carne en sus centros de confinamiento que están abandonados

La Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) rechazó que las amenazas y represalias del Gobierno sólo se enfoquen en el sector productor, siendo que la cadena cárnica involucra también a los centros de remate, los frigoríficos, los comercializadores y los vendedores en detalle.

Foto: Valor Agro

Fuente: ANF / La Paz

El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Hernán Nogales, retó al Gobierno a producir carne en sus centros de confinamiento y luego comparar la estructura de precios con el sector privado. Además, desafió iniciar los procesos penales por agio si es que las autoridades están convencidas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Voy a hacer notar al Estado que tienen dos centros de confinamiento, uno en Santa Cruz, en El Tinto, que no está funcionando, en algún momento tuvo ganado; y otro en la localidad de Reyes, en Beni, donde no ha puesto ni una sola cabeza de ganado. ¿Por qué no hace funcionar el Estado esos centros y comparamos la estructura de costos? Lo retamos al Estado a que trabaje como el privado y que luego venga a encararnos a decir que nosotros hacemos agio”, desafió Nogales.

El representante de los ganaderos calificó en Red Uno de desatinadas las declaraciones del viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, sobre un posible proceso penal contra ese sector por los delitos de agio y especulación.

“Escuché al viceministro indicar que nosotros le vendemos a los contrabandistas. Entonces, el viceministro puede identificar quiénes son los contrabandistas, puede meterlos presos, que haga su trabajo (…). Nosotros no hacemos agio. Ahora, si él tiene la certidumbre de que hacemos agio, que inicie los procesos”, retó el presidente de Congabol.

El sector rechazó que las amenazas y represalias del Gobierno sólo se enfoquen en el sector productor, siendo que la cadena cárnica involucra también a los centros de remate, los frigoríficos, los comercializadores y los vendedores en detalle.