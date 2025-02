Por Manuel Morales Alvarez

Para ser gobierno y resolver los problemas que se arrastran del modelo extractivista desarrollado durante los 20 años de gobierno del MAS debemos ser capaces de construir un programa con una metodología de realización, esa propuesta es la “gestión del conocimiento ambientalista”, que desde ya impone la noción ambiental como el objetivo a alcanzar.

Los defensores del medio ambiente no caminamos solos en esta trocha, también estamos juntos con los defensores de los derechos humanos (de indígenas y no indígenas) y con todos aquellos conocimientos históricos, biológicos, económicos, antropológicos, químicos, agropecuarios, científicos y de saberes, que nos indican cuales deben ser las mejores decisiones a tomar o cuales deben ser las resistencias, oposiciones a desarrollar.

Pero el conocimiento, sea el científico, debe luchar contra las visiones ideológicas, que le dieron –incluso- nacimiento. Por ello la gestión del conocimiento ambientalista está orientada profundamente por la ciencia y con ella debe asumir la conducción del Estado boliviano.

Esta es la propuesta central que enarbolo dentro de un programa de transformación, renovación y manos limpias.

El 20 de enero de 2025, se publicó “Bolivia, entre los países que menos confía en la ciencia, según estudio internacional. Nature Human Behaviour.” (https://brujuladigital.net/sociedad/2025/01/20/-bolivia-entre-los-paises-que-menos-confia-en-la-ciencia-segun-estudio-internacional-42180). La investigación encuestó a 71.922 personas de 68 países de todo el mundo de un total de 68 países encuestados, Bolivia ocupa el puesto 66. Albania es el país donde menos se confía y Kazajstán (puesto 67) el penúltimo. En cambio, Egipto, India y Nigeria lideran el ranking.

La mayoría de los bolivianos consideran que los científicos no están cualificados, no son honestos y no se preocupan por el bienestar de los ciudadanos.

A nivel global, la gran mayoría de los encuestados de otros países están de acuerdo en que los científicos deben comunicar la ciencia al público y que los científicos deberían participar más en el proceso de elaboración de políticas públicas.

Durante estos años, la gestión de las políticas públicas ha estado orientada por el extractivismo con una narrativa pachamámica, es decir, por intereses de las nuevas élites del vivir bien con sus pactos corporativistas con sectores en el área minera, agropecuaria, forestal; así, mientras se narraba las derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, se procedía al uso indiscriminados de los agrotóxicos en el campo, el uso del mercurio en la actividad aurífera, la contaminación de aguas y suelos en las zonas mineras tradicionales o la deforestación destructiva de los bosques.

La gestión del conocimiento ambientalista elimina el discurso pachamámico y los intereses extractivistas para ordenar las actividades mineras, agropecuarias para el beneficio común de todos, generando nuevos procesos de producción de alimentos sanos, saludables, con altos rendimientos y capacidades de exportación con el uso de la razón, la lógica y la ciencia, esta vez imbricada en el Estado como políticas públicas.