Gobierno dice que contrato del litio no está escrito en piedra y que no se hará la planta si no es viable

Tras una socialización tensa en Potosí, los Viceministros de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos y de Energías Alternativas afirmaron que el Gobierno está abierto al diálogo con sectores sobre el contrato de litio con la empresa china CBC.

Fuente: Brújula Digital

Después del primer proceso de socialización del contrato de litio con la empresa china Hong Kong CBC, en Potosí, el Gobierno afirmó este jueves que ese documento no está escrito en piedra y que, si los estudios técnicos y ambientales demuestran que no es viable, no se implementará la planta. Anunció que habrá otras reuniones en mesas técnicas y sectoriales.

La posición del gobierno fue expresada por los viceministros de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, y el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, luego de una reunión tensa de socialización con instituciones y organizaciones potosinas en el Teatro VI Centenario de la Villa Imperial.

“Les estamos diciendo desde el principio, el contrato no está escrito en piedra, primero. Segundo, una vez suscrito el contrato, no se va a empezar a producir al día siguiente. De hecho, no sabemos si vamos a llegar a producir, si es que los estudios técnicos demostraran que no es viable, si los estudios ambientales demostraran que no es vigente y no se llega a obtener una licencia, no se va a implementar la construcción de la planta”, afirmó Mayta.

El proyecto de contrato con la empresa CBC está en consideración en la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado por la Comisión de Economía Plural, instancia que lo remitió al pleno para su respectiva consideración.

No obstante, esa consideración fue paralizada debido a las marchas de protesta en contra del contrato que fueron desarrolladas en las ciudades de Potosí y La Paz, con cuestionamientos al uso de agua dulce para la industrialización del litio y al porcentaje de recepción de regalías para el departamento de Potosí, principalmente.

Mayta reiteró que, tras la aprobación del contrato, no se producirá litio de forma inmediata. “Entonces, hay un tiempo para dialogar, avanzar y para trabajar, pero antes de eso tenemos que recordar, hoy es el primer intento que estamos haciendo, después de cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar en la industrialización de todos países para que nosotros recién abramos los ojos y vemos cuál es la ruta para seguir?”, se preguntó.

En esa línea, Arnez resaltó que el Gobierno tiene “las puertas abiertas” para el diálogo con los sectores, respecto al contrato con la empresa china CBC.

Luego de indicar que hay una serie de información incorrecta sobre este contrato, Mayta anunció que se habilitarán mesas técnicas y sectoriales para analizar el documento.

