Gobierno gestiona reunión con ganaderos para que presenten propuestas de baja del precio de la carne

Los ganaderos y exportadores acudirán la próxima semana a una reunión, y se espera que presenten propuestas para bajar el precio de la carne de res, uno de las condiciones para autorizar la exportación de este producto, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

Desde el despacho de Huanca se tomó contacto con exportadores de carne de res, ganaderos y empresa privada con la finalidad de concretar una reunión la próxima semana y resolver los problemas que hacen se encarezca el precio de este producto de la canasta familiar.

“Esperemos que la próxima semana el sector ganadero y el exportador vengan (a la reunión) con propuestas de solución y se den señales básicamente claras para bajar el precio de la carne de res en el mercado interno”, explicó.

El Gobierno nacional decidió el miércoles no autorizar la exportación de carne de res hasta que no baje su precio en el mercado nacional. La decisión no implica un veto, ya que las firmas exportadoras no solicitaron aún los certificados de exportación, aunque ello no implica suspender aquel cupo autorizado el año pasado y que está en curso.

“Las tres empresas frigoríficas exportadoras en Bolivia, Frigor, Fridosa y BFC, aún no han solicitado estos certificados para hacer uso del saldo exportable de la presente gestión, por eso hemos dicho, como Gobierno nacional, que no vamos a autorizar aún la emisión de estos certificados hasta que no se verifique una baja de precio de la carne de res”, aclaró.

Cada inicio de gestión, el Gobierno se reúne con los exportadores para evaluar el saldo exportable de cada año y en función del saldo se otorga los certificados para que inicien el proceso de venta del producto al exterior.

“Ahora, el proceso de exportación, una vez emitidos los certificados, no es lineal, es decir, que no todos los días, las semanas o los meses se exporta la misma cantidad, dado que durante enero y febrero se exporta tan solo en promedio 3% de manera mensual y el período de mayor exportación es el último trimestre del año para cumplir, básicamente, la demanda del mercado chino, al cual Bolivia, a través de estas tres empresas exportadoras, exportan casi el 95% del saldo”, explicó Huanca.

También discrepó con representantes de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb) que hablaron de pérdidas diarias de alrededor de 500 mil dólares.

“Este cálculo, con mucho respeto debo decir, que es erróneo, puesto que no se trata de una matemática simple como dividir el total exportado del año por los 365 días pues hasta noviembre del año pasado, Bolivia ha exportado 174 millones de dólares”, aclaró.

“El Gobierno nacional y esta autoridad, lo único que están haciendo es defender la economía del pueblo boliviano, de las familias que hoy por hoy están sufriendo un incremento especulativo del precio de la carne de res día a día”, aseguró y criticó a políticos que responden a grupos empresariales.

