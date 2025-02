Google Maps actualizó el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, así lo verá cada región

Fuente: infobae.com

A partir de este lunes 10 de febrero la plataforma Google Maps implementó el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, aunque esta sustitución es sólo visible para los usuarios dentro de los Estados Unidos, atendiendo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Un día antes, el presidente Trump proclamó al 9 de febrero como el Día del Golfo de América, denominación que aplica para las aguas territoriales y plataforma continental.

“En los Estados Unidos, el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS, por sus siglas en inglés) ha actualizado oficialmente “Golfo de México” a “Golfo de América”. Tal como anunciamos hace dos semanas y de acuerdo con nuestra prácticas habituales, hemos empezado a introducir cambios que reflejan esta actualización. Las personas que usan Maps en los EE. UU. verán “Golfo de América”, y las personas en México verán “Golfo de México”. Todas las demás personas verán ambos nombres”, precisó la compañía en un comunicado.

Google detalló que los nombres que cada usuario visualiza en Maps se basan según la ubicación del país de cada uno, la cual se determina a partir de la información del sistema operativo de los teléfonos móviles o dispositivos.

La empresa tecnológica detalló que para el resto de países se muestra con los dos nombres sobre este cuerpo de agua.

El anuncio de este cambio se produce tras una promesa realizada por Trump a finales de enero, en la que aseguró que renombraría el Golfo de México como parte de sus esfuerzos por “restaurar el orgullo estadounidense”.

Antes de viajar a Nueva Orleans para disfrutar del Super Bowl de la NFL, Trump declaró el 9 de febrero como el “Día del Golfo de América” y destacó la importancia de esta decisión para el pueblo norteamericano.

“Hoy hago mi primera visita al Golfo de América desde que se le cambió el nombre. Mientras mi Administración restaura el orgullo estadounidense por la historia de la grandeza estadounidense, es apropiado que nuestra gran Nación se reúna y conmemore esta ocasión trascendental”, resaltó Trump.

U.S. President Donald Trump speaks to reporters after signing a proclamation renaming the Gulf of Mexico to the Gulf of America, while flying over the gulf aboard Air Force One en route to New Orleans to attend the Super Bowl, February 9, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque