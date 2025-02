GPT-4.5 ya está listo: Estas son las «buenas» noticias (y las «malas»)

Fuente: https://actualidad.rt.com

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció este jueves que el chatbot GPT-4.5 «está listo», aunque su lanzamiento incluye no solo la difusión de los nuevos avances, sino también «malas noticias» sobre su puesta en marcha.

Una de las «buenas noticias», dijo Altman, es que su compañía ha logrado por primera vez crear un modelo que «da la sensación de estar hablando con una persona reflexiva».

«He tenido varios momentos en los que me he sentado en mi silla y me he sorprendido al recibir buenos consejos de una IA«, expresó el directivo de la compañía tecnológica.

Pero la nueva versión viene acompañada también de «malas noticias», admitió. Y es que se trata de «un modelo gigante y caro», que ha confrontado inconvenientes para su operatividad plena.

«Realmente, queríamos lanzarlo en los niveles Plus y Pro al mismo tiempo, pero hemos estado creciendo mucho y nos quedamos sin GPU«, dijo en referencia a las unidades de procesamiento de gráficos (GPU), un circuito electrónico que puede realizar cálculos matemáticos a alta velocidad.

Sin embargo, el jefe de OpenAI aseguró que a partir de la próxima semana agregarán «decenas de miles de GPU» para lanzar la nueva versión del ChatGPT «al nivel Plus». «No es así como queremos operar, pero es difícil predecir con exactitud los aumentos repentinos de crecimiento que conducen a una escasez de GPU», agregó.

Altman advirtió también que con esta versión no se trata de un nuevo «modelo de razonamiento», ni tampoco superará los puntos de referencia anteriores. «Es un tipo diferente de inteligencia y tiene una magia que no había sentido antes. ¡Estoy muy emocionado de que la gente lo pruebe!», exclamó.