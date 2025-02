Instituciones de Potosí suben la presión para frenar los contratos del litio; Diputados incluye el tema en la agenda semanal

Pese a las protestas, que comenzaron la semana pasada, cuando se aprobó el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC en la Comisión de Economía Plural, la Cámara de Diputados incluyó este lunes en la agenda semanal este acuerdo por más de $us 1.000 millones para la construcción de dos plantas de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni, en Potosí.

“ Estos contratos malditos no deben ser firmados ni aprobados en la Asamblea. El viernes se cometió una gran injusticia contra los potosinos al aprobarse estos contratos, que evidentemente benefician al Gobierno”, afirmó Alberto Pérez, presidente de Comcipo, durante su intervención en la concentración, reportó El Potosí.

Activistas potosinos y legisladores de oposición también protestaron en la Asamblea Legislativa y el centro de la ciudad de La Paz y advirtieron con medidas de presión si continúa su tratamiento.

No obstante, en sus cuentas de redes sociales, la citada comisión informó que la previsión es aprobar el contrato en el pleno de Diputados esta semana.

Contrato con empresa rusa

Pero no es todo. Mientras avanza ese trámite, la Comisión de Economía Plural se dispone a analizar el otro contrato para la explotación del litio, que el Gobierno firmó con la empresa rusa Uranium One Group, por un monto de $us 970 millones.

El denominado Comcipo “orgánico” anunció más movilizaciones.

El exlíder cívico Marco Antonio Pumari convocó a los potosinos a salir a las calles a emprender la lucha para frenar su aprobación.

Por su lado, el Gobierno considera que es una oportunidad histórica para despegar la industrialización del mineral blanco.