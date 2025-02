José Quiroz: “Algunos concejales hacen circo en lugar de fiscalizar”

Concejal José Quiroz: Algunos Concejales les iría mejor en el circo que fiscalizando, haciendo show político por 30ctvs o 50 ctvs

Fuente: Prensa Conceja Quiroz/MAS-IPSP

Tras la denuncia hecha por el Concejal Medrano al Alcalde Jhonny Fernández por incumplimiento de deberes, debido a la nivelación del pasaje Público Urbano a 2.30 Bs, el Edil Municipal José Quiroz le mencionó” La Cooperativa de Transporte te dio el apoyo para su candidatura y hoy hacen show político para llevarse la bandera del transporte, cuando lo único que lograron fue perjudicar a la población, además que hay un Amparo Constitucional, desde el 8 de enero que tiene que darse el cumplimiento que antes era 2.37bs, pero solo se quedó en 2.30”.

Quiroz afirmó” La gente sufrió por hacer este show que no es mucho 30ctvs, pero para los frigoríficos y los artículos de primera necesidad que suben día a día no dicen nada y como autoridad y ciudadano no nos conviene que siga subiendo el precio, pero lamentablemente ni el Alcalde, ni los otros concejales fiscalizan, también los gremiales no tienen la culpa de vender los productos más caros en los Mercados Municipales, porque las fabricas suben los precios para producirlos”.

Concluyendo Quiroz explicó que los vecinos están pagando los 2.50 bs y la población fue la que ganó nuevamente el transporte para sus hijos, los ciudadanos y los adultos mayores y no los Concejales Tik Tokeros, ya que no ocupan ni los micros, ni los taxis ya que tienen vehículos que el Concejo Municipal les da.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas