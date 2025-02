Justicia y Poder político, otra vez mal

¡El presidente del Estado o, más bien de la República acaba de mandarse otra joya socialista sigloveintiunera en la red del capitalista más recalcitrante (Munsk) al escribir en X (Twitter), lo siguiente Estamos demostrando al mundo cómo se administra la economía en condiciones de adversidad y sabotaje…

A decir verdad, pensé que había encontrado solución al problema de la desesperante falta de dólares, que ya había gasolina como había antes, que se encontraría diésel sin hacer largas colas y sin que se confundan en Senkata con aceite de soya para hacer biodiesel, pero sin mezclar aún, etc.; que la inflación iba cayendo, haciendo que los precios bajen de manera coherente al ritmo del mercado, que los exportadores podían exportar sin problemas, pero, no…

¡Ingenuo de mí! A lo que ese lentísimo (si quieren, lean excelentísimo) presidente que tenemos no se refería a nada de eso, que más bien sigue a cada vez mayor complejidad, sino a que se refería (supongo) es a que está dispuesto a profundizar la liberalidad (democracia iliberal) con la que ejerce el poder, al mostrarse dispuesto a volver a usar al poder judicial (que la CPE llama poder independiente) como elemento de represión política.

Los medios de comunicación del día viernes 7-02-2025 daban cuenta que se ¡reactivaban los procesos judiciales! contra los líderes políticos opositores. Die en Sin Compostura, que este hecho constituía un recrudecimiento de la vendetta del gobierno. Usé el término vendetta porque, entre otras acepciones, se conoce al mismo como una venganza y, en este caso, para quien esto escribe, es una venganza mafiosa del gobierno.

Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y Vicente Cuéllar son los elegidos, para comenzar, porque no puedo asegurar que serán los únicos. La venganza mafiosa, usando al poder judicial.

Comienzo con lo de Luis Fernando Camacho. – Otra vez le niegan visitas. En esto hay una doble intención. La primera: decir que le quitan los privilegios. La otra, mantenerlo aislado, violando sus derechos constitucionales. A ver si sectores camachistas en Santa Cruz se manifiestan por la suavización de lo que se haga a partir del lunes; personalmente no creo que se pida tregua porque eso es mostrar debilidad y eso no lo van a hacer.

Repárese en el argumento: dicen que es por su seguridad, porque se están dando hechos de violencia con muerte en Chonchocoro. Bueno, si es dentro de Chonchocoro, pues entonces el Gobernador cruceño está inseguro en Chonchocoro. Que sepamos, nadie entró al penal a mar, sino que, en uno de los casos, un guardia le vendió el arma al interno (privado de libertad) que asesinó a otro interno y, hubo otros 2 muertos, de manera que Camacho está en riesgo (si lo está), dentro de la cárcel, porque, que sepamos, no están entrando de afuera a matar a nadie dentro del penal. ¿O no?

Entonces, la pregunta es: ¿Por qué tienen que cuidar de los de afuera a Luis Fernando Camacho? Y digo: ¿Quieren cuidarlo señores del gobierno? Tres opciones a falta de una. Bájenlo a San Pedro, y ahí va a estar en un mejor régimen de seguridad, en el área que existe detrás de la población; es independiente y segura y se la puede cuidar bien.

Dos, tráelo a Palmasola, donde está su ambiente natural, pero si querés ser más cuidadoso y aparentar ser respetuoso en la defensa de los derechos humanos, dale detención domiciliaria. No se sugiere que lo pongan en libertad, porque no lo van a hacer, estoy buscando alternativas para una salida coherente. ¿Quieren cuidarlo? Sugieran a esa justicia que tienen de aliada política, decida prisión domiciliaria. No se va a escapar. Con restricción para cierto tiempo y tipo de visita, con policía en su casa, también. Ustedes son responsables de la vida, Luis Fernando Camacho.

Rubén Darío Cuéllar, activista en DDHH y legalidades procesales decía en SIN COMPOSTURA “mediante un reglamento de movilidad transitoria de jueces y funcionarios judiciales, castigaban a los jueces que no querían hacerle caso al gobierno, cambiándolo de destino, sin darle razón ni motivo de por qué lo hacían”. Creo que queda claro lo que decimos sobre el sometimiento o el acuerdo del sistema judicial con el poder

Entonces, si estamos hablando de la utilización de la justicia con fines políticos, convengamos que, la justicia no puede estar al servicio del partido de gobierno y eso es lo que ocurre en Bolivia. En los caos citados convengamos que está trabajando para el gobierno, no para la sociedad. Hay excepciones, claro; habría que buscarlas.

Pero vienen los juicios reactivados.

A Tuto Quiroga, le reabren el caso Catler; en el mismo lo condenaron a dos años de prisión, (Gob. Evo Morales) ganó la apelación y quedó sin efecto la sentencia. Después de 16 años, cuando Santos Ramírez está libre lo reactivan. Eso es solo político, no tiene ni pies ni cabeza.

A Manfred Reyes Villa, esto es interesantísimo, están queriendo enjuiciarlo con la posibilidad de reabrir los procesos por corrupción que pudo cometer. Piden armar Juicio de responsabilidades, con eso contarían con el apoyo de los enemigos políticos del alcalde. Es también una movida política. Juicio de responsabilidades porque está amparado por la vieja CPE (a actual es después de los supuestos delitos). Se aplica el principio Indubio prorreo (ante la duda, se favorece al reo-acusado).

A Reyes no se lo ve, ahora, apegado al poder, ¿entonces? a este carajo, a este lo reventamos.

También es político lo que pretende hacer con Vicente Cuellar. ¿Por qué? Por lo que ocurrió los 36 días, por el tema del censo y su defensa del censo. ¿Cuál es el terrorismo que puede haber cometido? No importa, vacíenle el código penal algo se encontrará.

Antes era Iván Manolo Lima Magne, ahora es el otro ministro, Adalid Siles. O sea, la muestra clara de que tenemos a la justicia en servicio del gobierno.

Y uno, ingenuamente piensa que en la “demostración” escrita por Arce Catacora (la de X, allá arriba) se mostraba mejoras para los DDHH, para la economía, que aparecieron los dólares, que se sacaba el artículo de incautación del PGE, dando seguridad a los productores que podrían trabajar en paz, que los ganaderos de exportación no deberán temer, no sólo del veto a la exportación, sino también por el decomiso de su re, por no llevarla al matadero… en fin, fue nomás Arce que está desesperado y cree que destruyendo instituciones y golpeando la institucionalidad va a mejorar la cosa.

En los términos aquí usados, el gobierno de Luis Alberto Arce es mafioso, pero, además, estamos frente a mensajes directos a manera de moneda de cambio para la política.

Ustedes se moderan, yo les bajo la presión. Los cruceños se moderan, lo dejo recibir visita a Camacho, los gremiales se moderan, los industriales se moderan, quito los juicios a Tuto, Manfred y Vicente. ¿De qué estamos hablando? de la utilización, grosera de la justicia por parte del gobierno.

Esto no lo podemos permitir sin denunciarlo, por lo menos.

P.D.. – Arce Catacora va a endurecer todavía más. Pero, si le aprueban los contratos de litio, seguramente bajará un poquito la presión. Eso es inmoral.