Kanye West revela el trastorno que sufre tras polémica por el desnudo de su esposa en los Grammy

Fuente: https://actualidad.rt.com

En 2016, Kanye West —conocido como Ye— fue hospitalizado por una «emergencia psiquiátrica» horas después de cancelar su gira de ese año, a raíz de lo cual fue diagnosticado con trastorno bipolar. Años después, el rapero estadounidense habló abiertamente sobre su salud mental y su experiencia con el tratamiento.

Sin embargo, conversando este martes con Justin LaBoy en el pódcast ‘Download’, Kanye dijo que al parecer lo diagnosticaron erróneamente y que en realidad sufre de autismo. El artista no había cuestionado el dictamen inicial de los médicos, hasta que su esposa, Bianca Censori, lo animó a buscar una segunda opinión luego de expresarle dudas sobre su condición neurológica.

«Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar. Ya he visto casos de bipolaridad antes’ […] Y resulta que en realidad lo que tengo es autismo», explicó Ye, detallando que su pareja lo llevó a ver a un especialista que había trabajado con Justin Bieber y otras celebridades.

«Me hizo perder el control»

Luego de descubrir que tenía autismo, West asegura que pudo comenzar a darle sentido a su comportamiento errático a lo largo de los años. En este sentido, reflexionó sobre algunos episodios anteriores de su vida, entre ellos, cuando publicó una serie de mensajes extraños en las redes sociales. Asimismo, cuenta que, en repetidas ocasiones, ha elegido hacer lo contrario de lo que todos le decían que hiciera. «La gente te dice que no lo hagas […] Cuando los fans me dicen que haga mi álbum de cierta manera, lo hago de la manera opuesta. Ese es mi problema», expresó.

Según menciona, para las personas a su alrededor es difícil entender su conducta e intervenir para que cambie su actitud ante ciertas circunstancias, sobre todo porque él ya es un «hombre adulto». A veces, muchos quisieran poder tomar control de sus decisiones, de lo que dice en Internet e incluso de su cuenta bancaria. «La sensación constante de no tener el control me hizo perder el control», contó.

El proceder de Kanye ha sido noticia durante años, protagonizando varias controversias por sus opiniones. En 2022, una serie de comentarios antisemitas le hicieron perder patrocinios y colaboraciones, incluida una con Adidas por la que diseñaba ropa deportiva y zapatillas bajo la marca Yeezy.

Como resultado, perdió cientos de millones de dólares y su patrimonio neto cayó a 400 millones en octubre de ese año, según Forbes.

Su más reciente escándalo tuvo lugar la semana pasada a su llegada a los Premios Grammy en compañía de su esposa. Censori apareció en la alfombra roja con un vestido transparente y sin ropa interior. El rapero fue visto dándole órdenes a la modelo mientras ella se desvestía.

Respecto al tratamiento para superar tales episodios, Ye confirmó que no ha recurrido a medicamentos desde que descubrió que le habían diagnosticado incorrectamente trastorno bipolar. También señaló que no quiere recurrir a terapias farmacológicas, porque considera que sofocan su creatividad. «Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente, eso es lo que aporto al mundo. Vale la pena, siempre y cuando se consiga creatividad».