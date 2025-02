La Alcaldía de Tarija no está en condiciones de subir el costo del desayuno escolar

Para hacerlo tendría que tener adicionalmente 10 millones de bolivianos sobre los 22.5 millones que cuesta el servicio, comparó el secretario, Paul Mendoza.

Fuente: El Periódico

El Gobierno municipal de Tarija no está en condiciones económicas como para aumentar el costo del desayuno escolar, tampoco permitirá bajar el gramaje de este servicio, como piden algunas microempresas.

“No, no estamos en condiciones de asumir ningún incremento porque esto ya está en el POA (Plan Operativo Anual) con ley financial”, confirmó el secretario de Desarrollo Humano, Paul Mendoza Pino, al recordar el presupuesto de 30 millones de bolivianos para educación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De los 30 millones, 22.5 millones se va a la alimentación complementaria o desayuno escolar, 2,5 millones se van para el transporte escolar, totalizan 25 millones, detalló el funcionario al reiterar que las asignaciones están aprobadas por ley.

El secretario indicó que solamente si se incrementa 1 boliviano el desayuno escolar por alumno, que actualmente es 2 bolivianos, significaría una asignación adicional de 10 millones, que el municipio en la actualidad, no tiene.

No tendríamos ni para transporte escolar ni dar internet ni hacer refacciones de las aulas ni hacer pupitres ni dar equipamiento ni dar absolutamente nada, solamente tendríamos que dar la complementación alimentaria, cuestionó.

Todo sería para la alimentación complementaria, y todavía nos faltaría 3 millones de bolivianos, ironizó al admitir que efectivamente subieron los precios de los insumos en el país porque hay una crisis económica nacional.

Los ingresos han bajado y los precios de todo han subido, hay una crisis nacional, se conoce, pero a pesar de esta subida las microempresas que prestan el servicio del desayuno escolar, siguen ganando, antes ganaban entre 70 y 80%, ahora ganan menos, pero ganan, afirmó.

“Ganan entre 40 y 50%, ganan menos, pero ganan, no es pérdida total”, aseguró Mendoza para remarcar que si los proveedores consideran que no tienen margen de ganancia, que no se presenten a prestar el servicio, no pueden perder.

El funcionario dijo que el municipio no está obligando a nadie, si ellos no quieren dotar, que no lo hagan, hay otras microempresas que pueden dar la alimentación complementaria, aseveró que la situación es clara y precisa.

LOS DATOS

Toda la anterior semana, un grupo numeroso de microempresarios, con el argumento de que los precios de los insumos en el país aumentaron en gran proporción, pidieron aumentar el costo del desayuno escolar o rebajar el gramaje de la provisión.

Los microempresarios al lamentar que el municipio no les escucha y no les dar margen para negociar, iniciaron movilizaciones este lunes, cuando bloquearon algunas calles, la situación obligó al municipio a salir y dar su posición.