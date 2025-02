La carretera hacia Apolo permanece en mal estado, pero la ABC afirma que la vía es transitable

Los viajeros se dan modos y tienen que jalar con sogas a las flotas en medio del barro de esa carretera en el norte de La Paz. La ABC explica que realiza trabajos.

Pasajeros jalan una flota en en la carretera hacia Apolo. Foto: Radio Tv Apolo 86,9. canal 30

Fuente: vision360.bo

Por Marco Antonio Belmonte

La carretera hacia Apolo, provincia Franz Tamayo en el norte de La Paz, se encuentra en malas condiciones por las lluvias. Sin embargo, la Administradora de Boliviana de Carreteras (ABC) explica que la vía se encuentra transitable.

La entidad estatal informó que se intensificaron los trabajos con maquinaria y personal en el tramo Charazani – Apolo. La intervención contempla la aplicación de ripio para la conformación de la plataforma, con el objetivo de mejorar la tracción y la estabilidad de la carretera.

“La vía se encuentra transitable en épocas de lluvias, se recomienda a los usuarios conducir con precaución y no exceder la velocidad permitida”, señala la ABC.

La ABC dice que la carretera hacia Apolo es transitable. Foto: ABC

El periodista Edgar Toro, con base en fotografías tomadas por pasajeros que viajaron hasta esa localidad, reportó que los viajeros se las ingenian para jalar los buses en una ‘carretera desastrosa’. En las imágenes se observa el esfuerzo que hacen varios pasajeros para jalar, con una soga, a un bus que quedó atascado en el barro y se volcó de costado en un lado de la vía.

La carretera hacía Apolo se encuentra en malas condiciones. Foto: Radio Tv Apolo 86,9, canal 30.

El pasado miércoles, transportistas y pobladores de Apolo protestaron en el centro de La Paz contra la ABC, exigiendo atención y que se arregle el mal estado de la carretera hacia esa población. Maestros, que deben retornar para el inicio de las labores escolares, expresaron su preocupación porque no sabían cómo ingresar.

“La ABC se hace la burla de nosotros, no hace un buen mantenimiento. El estado de la carretera es intransitable, no llega combustible, no llega gas licuado, alimento balanceado para quienes crían pollos en sus granjas, no hay acceso vehicular y la canasta familiar se nos ha incrementado, a cuadriplicado su precio”, advirtió un transportista del lugar, según reportó ese día Éxito Noticias.

Ante cualquier emergencia, la ABC pidió comunicarse con la línea gratuita 800 107 222 (llamadas) y el WhatsApp 71219232 (mensajes y fotografías).