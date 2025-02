La grave denuncia de la Federación de Chile tras la escandalosa eliminación en la Copa Davis

La entidad que maneja al tenis en el país trasandino apuntó contra la ITF, el organismo rector de la competencia, tras la descalificación de Christian Garin

La Federación de Tenis de Chile emitió un duro comunicado en el que rechazó la descalificación de Christian Garin en la serie ante Bélgica por la Copa Davis y anunció que elevará un reclamo formal ante la Federación Internacional de Tenis (ITF). “Buscaremos justicia y defenderemos los intereses de nuestros deportistas y del tenis chileno”, expresó el organismo tras el polémico desenlace en Hasselt, donde el tenista chileno fue eliminado tras un incidente con el belga Zizou Bergs.

El escándalo se produjo durante el cuarto punto de la serie, cuando el duelo entre Garin y Bergs estaba en el tercer set (6-3, 4-6). Luego de ganar un punto clave que le daba ventaja de 6-5, el belga corrió hacia su sector y, en el cambio de lado, impactó con su hombro el rostro del chileno. Garin cayó al suelo, tomándose la cara y acusando una lesión en la zona ocular. El equipo capitaneado por Nicolás Massú exigió la descalificación de Bergs, alegando una agresión antideportiva, pero la protesta fue desestimada por el juez principal, el portugués Carlos Ramos.

Según denunció la Federación de Tenis de Chile, Garin no recibió la atención médica adecuada y fue presionado para continuar jugando a pesar de los mareos y la inflamación en su ojo. Ante su negativa a seguir en la cancha, fue sancionado con tres infracciones de tiempo consecutivas, lo que derivó en su descalificación y, en consecuencia, en la eliminación del equipo chileno con un marcador de 3-1 en favor de los europeos.

“Nuestro jugador Cristian Garin fue agredido por Zizou Bergs y, de forma inentendible e inaceptable, terminó siendo descalificado”, señaló el comunicado de la federación chilena. “Debido a esta injusticia, anunciamos que iniciaremos todas las acciones pertinentes ante la ITF para buscar justicia y defender los intereses de nuestros deportistas”, agregó el reporte.

El capitán Nicolás Massú también expresó su indignación en conferencia de prensa tras la derrota del equipo trasandino: “¿Cómo es posible que el doctor neutral no haya revisado correctamente a Christian? No hubo debido proceso. A mi jugador lo obligaron a salir a jugar cuando no estaba en condiciones”, dijo el ex tenista.

El médico de la delegación chilena, Alejandro Orizola, explicó la situación desde el punto de vista sanitario: “Garin recibió un fuerte golpe en el globo ocular, lo que le causó inflamación, dificultades para ver, náuseas y dolor de cabeza. No estaba en condiciones de continuar”.

El propio tenista también manifestó su frustración a través de sus redes sociales: “Sigo sin creer que nos descalificaron. Que el árbitro general me forzara a jugar con mareos y sin poder ver bien después de más de dos horas de partido es algo que nunca imaginé vivir”.

Desde la ITF, en tanto, respaldaron la decisión arbitral y, a través de las redes oficiales de la Copa Davis, explicaron que “se trató de un choque accidental” y que “el partido estaba programado para reanudarse antes de que Chile recibiera tres infracciones de tiempo consecutivas”.

La derrota ante Bélgica dejó a Chile fuera de la Copa Davis en la primera ronda de los Qualifiers del Grupo Mundial. En los encuentros previos, la dupla de Nicolás Jarry y Tomás Barrios había caído en el dobles, mientras que en los singles Garin había vencido a Alexander Blockx y Bergs había superado a Barrios. Con la serie 2-1 en favor de los belgas, el duelo entre Garin y Bergs se presentaba como clave para definir el futuro del equipo chileno en la competición.

La Federación de Tenis de Chile finalizó su comunicado agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y realizando un llamado a la ITF para revisar el caso con “seriedad y objetividad”. “Es fundamental que situaciones como esta no se repitan en el futuro, por el bien de una competición con tanta historia y prestigio como la Copa Davis”, concluyeron.

