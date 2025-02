La Paz: A Bs 38,50 el kilo gancho de carne de res

La crisis económica se agrava y el Gobierno decide suspender la exportación de carne.

La Red RTP realizó un sondeo en los mercados de La Paz para conocer el precio actual de la carne, que se comercializa en torno a los Bs 50 por kilo. Según los carniceros, el kilo gancho se encuentra en Bs 38,50. Además, indican que dentro del kilo gancho hay cortes que se venden desde Bs 6 e incluso algunos que se entregan sin costo.

Ante esta situación, el Gobierno determinó este miércoles suspender las exportaciones de carne, con el objetivo de reducir los precios en el mercado interno. Según las autoridades, los ganaderos prefieren exportar debido a los mejores precios internacionales, lo que estaría limitando el abastecimiento local y generando un incremento en el costo del producto.

Las «caseritas» aclaran que ellas reciben a Bs 38,5 y es por ello que deben vender a ese precio, asegura que no se gana mucho hoy en día, porque las personas prefieren no comprar o comprar mucho menos, «ahora no se gana nada, quien sabe, aquí alguito se gana porque estamos en el mercado, porque nosotros a la municipalidad cada año pagamos patente» señaló una de las carniceras.

Aquí te dejamos el costo de algunos de los cortes:

Carne molida corriente Bs 42

Carne molida especial Bs 52

Pulpa cadera Bs 62

Pulpa dura Bs 50

Paleta y Costilla Bs 42

Hueso blanco Bs 6