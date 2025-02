Las primeras medidas de Xi Jinping en la guerra comercial con EEUU

Las represalias de China son una advertencia de que lo peor está por venir

Por The Economist

El presidente chino, Xi Jinping. Sputnik/Alexander Ryumin/Pool vía REUTERS eju.tv





© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

A los acosadores se les suele decir que se metan con alguien de su mismo tamaño. Donald Trump acaba de seguir ese consejo. Después de que el presidente de Estados Unidos amenazara con iniciar una nueva y dañina guerra comercial con China, Canadá y México, los dos vecinos más pequeños de Estados Unidos buscaron formas de apaciguarlo. Acusados de hacer demasiado poco para frenar el flujo de drogas ilícitas y migrantes, ambos obtuvieron un indulto de un mes al prometer enviar más agentes y tropas a sus fronteras con Estados Unidos.

Un bromista sugirió que China debería hacer lo mismo. La otra superpotencia del mundo, en cambio, flexionó sus músculos económicos. El 4 de febrero, poco después de que se añadieran los nuevos aranceles del 10% de Estados Unidos a sus gravámenes existentes, China anunció una variedad de contramedidas contra las empresas estadounidenses. Lanzó una investigación antimonopolio de Google, un gigante tecnológico. También agregó a Illumina, una empresa de biotecnología, y PVH, que posee marcas como Calvin Klein, a su “lista de entidades no confiables”, lo que podría reducir sus inversiones en China y sus tratos con empresas chinas.

El mayor exportador mundial también introdujo nuevas barreras comerciales propias. China dijo que endurecerá los controles de exportación sobre una variedad de metales raros, incluidos el molibdeno y el tungsteno (utilizados en una variedad de productos, desde bombillas hasta balas). Y el 10 de febrero impondrá aranceles del 15% al carbón y al gas natural licuado estadounidenses, así como aranceles del 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola, las camionetas y los “automóviles de gran cilindrada” (es decir, los automóviles con grandes motores).

En realidad, las medidas no causarán un gran desplazamiento del comercio. Google se retiró de China en gran parte en 2010. El país ya no importa mucho petróleo de Estados Unidos y ya fabrica millones de automóviles más de los que puede vender en el país. Los controles sobre los metales raros pueden causar más daño a corto plazo. China, por ejemplo, produce alrededor del 80% del tungsteno del mundo. Pero estos elementos a menudo resultan menos raros cuando existe un incentivo poderoso para encontrar nuevas fuentes.

La represalia se ve mejor como un gesto simbólico, destinado a disuadir aranceles aún más altos en el futuro. El gobierno de Estados Unidos debe completar una revisión de las prácticas comerciales de China el 1 de abril. Eso podría reavivar las quejas sobre el robo de propiedad intelectual por parte de China y el hecho de que el país no haya comprado tantos productos como prometió en un acuerdo alcanzado con Trump antes de la pandemia de covid-19. Si bien algunos de los asesores de Trump probablemente le están diciendo que sea más tolerante con Canadá y posiblemente México, son, en todo caso, más agresivos con China que él. Si los tolera, las medidas de hoy demuestran la variedad de armas a las que China podría recurrir en respuesta.

La represalia simbólica de China, entonces, tiene como objetivo contener la guerra comercial, no inflamarla. El único problema con este enfoque es que Trump se toma el simbolismo muy en serio. La muestra de desafío de China podría provocar una mayor escalada. Su orden ejecutiva que impone los aranceles del 10% establece que “pueden aumentar o expandirse en alcance” si China no pone la otra mejilla. Aunque China puede igualar el peso económico de Estados Unidos, pocos pueden igualar la imprudencia económica de Trump.

La mejor esperanza del país para disuadir a Estados Unidos no reside en las represalias, sino en el dolor económico que los propios aranceles de Trump infligirán a los consumidores, las empresas y los inversores estadounidenses. Warwick McKibbin y Marcus Noland, del Instituto Peterson de Economía Internacional, un centro de estudios, calculan que los aranceles del 10%, incluso sin represalias chinas, dañarán la economía estadounidense, costándole más de 100.000 millones de dólares en total entre 2025 y 2040.

En su primer mandato, el equipo de Trump fue cauteloso a la hora de imponer gravámenes a los bienes de consumo, por temor a molestar a los hogares estadounidenses sensibles a los precios. Los nuevos aranceles del 10%, en cambio, se aplican de forma generalizada. Recaerán incluso sobre paquetes de menos de 800 dólares, que antes no estaban sujetos a impuestos porque no valía la pena cobrarlos. Esta laguna, conocida como exención de minimis, ha permitido a los consumidores estadounidenses disfrutar de los precios de ganga que ofrecen el comercio electrónico y la moda rápida chinos con el mínimo de problemas. El nuevo régimen comercial no los hará felices. Y las quejas de los cazadores de gangas estadounidenses pueden sonar más fuertes que las protestas de Google o Illumina.

El descontento de los consumidores no hará más que aumentar si la guerra comercial de Trump se extiende también a Europa. Trump ha amenazado con aranceles “muy sustanciales” a la Unión Europea, cuyos superávits comerciales con Estados Unidos ha calificado de “atrocidad”. El bloque de 27 miembros, con una economía de tamaño similar a la de China, ha prometido tomar represalias si es necesario. “Siempre protegeremos nuestros propios intereses, como y cuando sea necesario”, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el 4 de febrero. Los acosadores rara vez eligen a un objetivo de su propio tamaño. Trump puede elegir a dos.