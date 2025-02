Las RIN crecen en $us 220 millones y el BCB dice puede mejorar si la ALP desbloquea créditos

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se incrementaron en más de $us 220 millones y se fortalecerán aún más si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprueba los créditos externos bloqueados, afirmó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

“En estos dos últimos meses, prácticamente, se han incrementado las Reservas Internacionales en más de 220 millones de dólares, lo cual nos muestra que, una vez que hemos logrado estabilizarlas, estamos en un proceso de mejora, lo cual podría alimentarse y fortalecerse si la Asamblea aprueba los créditos, que no solamente requiere el sector público, sino también el privado”, explicó en contacto con la prensa local.

El nivel de las Reservas Internacionales se mantuvo en equilibrio en 2024 y ahora, la “buena noticia” es que, a partir de haberlas estabilizado, se generó una tendencia positiva en este último periodo, explicó.

Actualmente son más de $us 1.600 millones en créditos externos bloqueados en su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa, por decisión de legisladores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Estos dineros son impedidos de ingresar a la economía.

En enero, Rojas informó que las Reservas Internacionales se incrementan de manera favorable en $us 267 millones al pasar de $us 1.709, en 2023, a $us 1.976 millones en 2024.

Las RIN son activos líquidos externos que incluyen oro, derechos especiales de giro, activos en divisas (monedas, depósitos y valores), entre otros. Su función es garantizar pagos internacionales, atender la deuda y respaldar préstamos externos, representando la capacidad de pago de un país.