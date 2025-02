Legisladores cumplen con recomendaciones del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura

La comitiva legislativa inspeccionó la sección de pacientes agudos de esta unidad, donde se pudo evidenciar sus carencias y requerimientos, así como el valeroso esfuerzo del personal que lleva adelante esta labor.

A solicitud del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó una inspección “in situ” en la Unidad de Salud Mental “Alfonso Barrios” de Potosí.

La labor fue liderada por la presidenta de la Comisión, la diputada Betty Yañiquez y su colega Juan José Tórrez con el objeto de constatar las condiciones de infraestructura, insumos y personal humano con el que cuentan para brindar el servicio a esa población.

“Lastimosamente, la situación de abandono a pacientes mentales fue una constante que se repitió en esta ciudad, reflejando la carencia de compañía hacia ellos por parte de los mismos familiares, que los internaron. Hacemos un clamoroso llamado de reflexión para brindarles el apoyo familiar que tanto requieren y anhelan”, expresó la legisladora, citada en un boletín de la Cámara de Diputados.

La comitiva legislativa inspeccionó la sección de pacientes agudos de esta unidad, donde se pudo evidenciar sus carencias y requerimientos, así como el valeroso esfuerzo del personal que lleva adelante esta labor.

Los legisladores mostraron su compromiso para accionar los mecanismos de gestión y brindar apoyo a esta unidad que vela por la salud mental de personas en situación de alta vulnerabilidad.

A la conclusión de la inspección, la comisión otorgó un Reconocimiento Camaral al médico Alfonso Barrios, fundador de esta unidad de salud mental, por su desprendida y fundamental labor en beneficio de la población.

Ya el 30 de enero, la Comisión visitó el Psiquiátrico Nacional “Gregorio Pacheco” de Sucre, con el objetivo de velar por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales de los pacientes, además de evaluar las condiciones de infraestructura, equipos, insumos y recursos humanos.

Este centro alberga residencias desde finales del siglo XIX y presta atención a más de 350 pacientes, de diversos rangos de edad y provenientes de los nueve departamentos del país.

Al concluir la inspección, la comitiva de diputados sostuvo una reunión con los representantes y administradores del hospital, para compartir sus observaciones, además que recomendaron mejorar la alimentación.

Asimismo, se evidenció carencias en insumos, infraestructura, recursos humanos y financieros.

Otro aspecto que preocupó a los legisladores fue el abandono de pacientes por parte de sus familiares, lo que generó un llamado urgente para mejorar su calidad de vida en el psiquiátrico.

“Mandamos un mensaje a los familiares de las y los pacientes: no los abandonen como si ellos no existieran. Nos comentan que no los visitan y que en fechas festivas como la Navidad, ellos los esperan con mucho anhelo, requieren de su apoyo, vengan a verlos”, enfatizó Yañiquez.