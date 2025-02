Lluvias: desorden, basura y alcantarillados caducos ponen en jaque al eje troncal del país

Calles anegadas, inundaciones, desbordes de ríos y colapso de los sistemas de drenaje son problemas en común que se repiten cada año en las tres ciudades capitales del eje troncal del país. Aunque bajo sus propias características, las causas son las mismas: falta de prevención, un crecimiento desordenado y redes de drenaje antiguas que ya caducaron.

Desde Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, autoridades y expertos hablan de las tareas de prevención y advierten que es necesario cambiar los sistemas de drenaje y tener planes maestros para el desarrollo de las ciudades.

El pasado 20 de enero, una copiosa lluvia dejó inundadas varias calles de Santa Cruz de la Sierra. La precipitación, que anticipó el ingreso del país a la etapa más intensa de la temporada de lluvias, causó desbordes de canales y la crecida de los ríos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En las avenidas del primer y sexto anillo, el agua rebasó los niveles de puentes, las alcantarillas se saturaron y el tráfico vehicular rozó el caos. El río Piraí presentó una crecida que generó al menos tres emergencias.

El primer caso ocurrió en La Angostura donde tres personas fueron rescatadas cuando se ahogaban. El segundo es el de una pareja atrapada en un auto en el río Piraí, en la zona del Urubó. En el último, una familia quedó atrapada en las vertientes del mismo río, a la altura del sexto anillo norte.

Señaló que el principal problema de la ciudad se repite en todas las capitales del eje troncal: la antigüedad de sus sistemas de alcantarillado y el crecimiento no planificado de las ciudades.

Afirmó que como cada ciudad, Santa Cruz debería tener un plan acorde a sus características. Este debe contemplar que la ciudad es plana, que es extensa y densa, que es cruzada por dos ríos y que tiene uno de los niveles freáticos más altos de la región (profundidad de la capa de agua subterránea).

“Pero vemos que las herramientas de planificación a corto, mediano y largo plazo, del nivel central, departamental, pero sobre todo municipal, están fallando. Ya en 2021, observamos que en Santa Cruz no se había actualizado su Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT), que data de 2005 y que ya está desfasado por el crecimiento exponencial de la ciudad. Eso no ha sido prioridad en la agenda de los alcaldes”, dijo Alberti.

El PLOT es la base del ordenamiento territorial, así como de los planes directores de agua, drenaje, sistema pluvial y alcantarillado, entre otros. Estos forman parte de los sistemas encargados del drenaje de las aguas, tanto residuales como pluviales.

Si bien son sistemas diferentes, están relacionados entre sí y dependen uno del otro. Asimismo, cada sistema está planificado acorde al número de habitantes, construcciones, etc., aspectos que hoy son diferentes.

“A veces tenemos temor porque llueve y por dos horas Santa Cruz está llena. No debemos olvidar que la ciudad es plana y los estudios de correntía señalan que siempre habrá un tiempo de dos a tres horas para que las aguas bajen, esto es parte de nuestro sistema de drenaje”, dijo el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna.

Afirmó que los canales funcionan y que, en las zonas donde hay problemas, estos se encuentran en el norte, donde la mala planificación de las construcciones genera complicaciones. Y es que las urbanizaciones, condominios y barrios suelen construir canales sin revisar el sistema de toda la ciudad, lo que provoca que estos drenajes no lleguen a donde deben hacerlo.

Este sistema, al momento, cuenta con 322 kilómetros de canales, de los cuales 235 están revestidos de hormigón armado. Estos canales mandan las aguas a alguno de los ríos que cruzan la ciudad o a alguna laguna de regulación.

Pero si estos se sedimentan o tapan con la basura que la población echa, todo el sistema deja de funcionar y colapsa.

Cada época de lluvias, la zona Sur de Cochabamba se inunda. Las alcantarillas colapsan y el agua de las calles ingresa hasta las viviendas. Además, hay mazamorras y deslizamientos en la parte que colinda con la cordillera. Cada año pasa lo mismo y este no fue la excepción.

El miércoles pasado, la avenida Panamericana se vio anegada. Las redes sociales se llenaron de videos de los vecinos que mostraban cómo el agua iba remojando las paredes y pisos, y cómo sus pertenencias flotaban.

“Esto no es algo extraño, pasa desde hace años. Lo que pasa es que Cochabamba está al pie del Tunari, que está lleno de quebradas y torrenteras; la lluvia -que cada vez es de mayor densidad y cantidad- baja por estas torrenteras y tiene que ir a alguna parte. Pero para ello no se ha hecho un manejo adecuado, no hay mantenimiento preventivo, lo que causa estos problemas”, manifestó el representante de la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme), Gonzalo Maldonado.