Los infaltables memes, tras el duro choque entre Trump y Zelenski

La interacción entre ambos líderes generó una rápida reacción en las redes sociales, donde los usuarios inundaron las plataformas con memes, ironizando sobre el tenso diálogo y vaticinando una posible «Tercera Guerra Mundial». La controversia dejó a muchos sorprendidos por el tono y el contenido de la conversación, lo que ha incrementado la tensión entre ambos países.

Vea los memes que se generaron luego de la acalorada discusión:

Trump throws Zelensky out of the White House

Trump: …y por que tu vienes vestido así? Zelensky: No tenia mas que ponerme patrón Trump: …vieron? este viene como un mamarracho Zelensky: No se va arepetir patrón Trump: Bueh… esperen alli que ya le voy a formar un peo a este guevón #trump #Zelensky #ucrania #eeuu pic.twitter.com/FKtuvEtviM

😂😂😂

The Zelensky visit to Trump in one glorious Meme.pic.twitter.com/hN48RUQJJr

— Carole Tahan  (@ctahan) February 28, 2025