Los Pelicans de New Orleans organizaron una carrera de bebés gateando en su cancha.

Fuente: https://www.foxsports.com

Cada año, los New Orleans Pelicans organizan una carrera de gateo para bebés, y los participantes reciben nombres con temas de Big Easy, como «Beignet Baller» y «Lil Easy».

Pero no todos los años hay un participante como New Bawlins, el mejor de todos los tiempos entre los gateantes.

En el entretiempo, los Pelicans perdían 53-40 ante los San Antonio Spurs , y entonces llegó New Bawlins y arrasó con la competencia. El bebé, de entre 9 y 11 meses de edad , corrió por la cancha más rápido que ciertos jugadores de baloncesto que permanecerán anónimos.

