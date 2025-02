Los seis ministros de Estado intocables

Acompañan a Arce desde noviembre de 2020 y se mantienen en su círculo más próximo de confianza.

Daniel Zenteno

Durante la gestión de Luis Arce, la rotación ministerial fue constante, con cambios frecuentes y carteras marcadas por escándalos. Sin embargo, hay seis ministros que se mantuvieron firmes estos años, convirtiéndose en piezas clave dentro del Gobierno.

Su permanencia no es casualidad: cada uno cumple un rol estratégico en la administración, ya sea como defensores de su modelo económico, ejecutores de proyectos o figuras de confianza en la toma de decisiones. Se trata de Marcelo Montenegro, María Nela Prada, Néstor Huanca, Édgar Montaño, Edmundo Novillo y Eduardo del Castillo.

“Representan el núcleo máximo de confianza (…), la experiencia muestra que hay ministros que son más cercanos a un presidente y de mayor confianza que otros”, afirmó el analista político y abogado Paul Coca, al ser consultado por LA RAZÓN.

Economía

Desde su llegada al Ministerio de Economía, Montenegro fue el principal defensor del Modelo Económico Social Comunitario Productivo del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su continuidad es crucial para el Gobierno, pues removerlo podría interpretarse como una aceptación de la crisis económica que golpea al país y confirmaría las críticas al modelo.

Pese a que la economía no está en su mejor momento, el ministro reitera que la situación se debe a factores externos, como los bloqueos, la crisis internacional, factores climáticos y, últimamente, el contrabando a la inversa.

Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, se ocupó de la política de industrialización y subvención de alimentos durante estos años, dos aspectos clave del proyecto del Gobierno.

A diferencia de los otros seis, Huanca mantuvo un perfil bajo durante su gestión como autoridad, centrándose más en el aparato productivo y no siendo tan político. Su experiencia previa en Insumos Bolivia le valió para ocuparse de una de las carteras más importantes.

Experiencia

Los titulares de Obras Públicas y Defensa, Édgar Montaño y Edmundo Novillo, representan la experiencia, al tener una amplía carrera política; se mantuvieron cercanos al mandatario y éste los respaldó siempre.

Además, ambos se encuentran ampliamente rivalizados con el ala evista del MAS, principalmente con el expresidente Evo Morales, jugando un rol político importante.

“Son autoridades que además de hacer el trabajo de ministros, son fichas políticas importantes para el presidente. Entonces al tener esa doble cualidad, no creo que sean reemplazables fácilmente”, señaló el politólogo Marcelo Arequipa en contacto con La Razón.

Confianza

Otra persona de confianza para Arce en el gabinete es María Nela Prada, ministra de la Presidencia. Su relación con el mandatario se remonta a la época en que Arce era titular de Economía, y desde entonces ha sido su principal operadora política. Prada no solo cumple un papel estratégico en la articulación del Gobierno, sino que también ha sido la encargada de responder a los sectores sociales y políticos que critican la gestión.

Fue Prada quien brindó la primera conferencia de prensa del oficialismo para esclarecer el “intento de golpe de Estado” en junio de 2024 y fue la encargada de invitar al diálogo al MAS evista en septiembre del mismo año.

Del Castillo tenía apenas 32 años cuando asumió el Ministerio de Gobierno, convirtiéndose en una de las figuras más jóvenes del gabinete, siendo la muestra de renovación que buscaba Arce.

Sin embargo, también ha estado envuelto en casos polémicos que incluso tuvieron como resultado ser censurado por la Asamblea Legislativa en 2023, aunque Arce lo reafirmó en su cargo como ministro. Quedó claro que pese a que el evismo y la oposición lo vinculen con casos de narcotráfico, el máximo mandatario confía plenamente en el abogado cruceño.

“Si no los ha cambiado, en este año electoral es difícil que los cambie”, añadió Coca. En ese sentido, es poco probable que alguno de los seis, salvo un caso particular, no concluyan su gestión.

Mientras el resto de las carteras de Estado ha visto cambios constantes, estos ministros han resistido los embates del tiempo y la política.