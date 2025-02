Madre denuncia que su hijo policía fue hallado muerto tras un bautizo, “no era su hora”

Jhovana Cahuasa

La Paz.- Con pancartas en manos y un profundo dolor, la familia del subteniente de la Policía, Israel Chambi, realizó movilizaciones en puertas de la Fiscalía, exigiendo respuestas, ante su denuncia.

“Parece que mi hijo se resbaló del lugar, y él ya no se ve en las cámaras de Villa Litoral, atrás había un tipo canal y exijo también a la zona Villa Litoral, por qué no pusieron unas mallas de seguridad para evitar este tipo de accidentes. Mi hijo ya no salió, yo di parte a los superiores, y recién se movilizan para buscar a mi hijo”, denunció Betty Llanos madre del subteniente de la Policía.

Israel tenía apenas un mes y medio trabajando, recién había egresado de la Academia Nacional de Policías, soñaba con tener una carrera de servicio, pero todo cambió, la noche que asistió a un bautizo, un evento que según su familia no fue una elección suya, sino una imposición.

“No era su hora, mi hijo se ha trancado en el ataúd, no pudo ingresar a tanta fuerza de tres varones ingresó. Como madre me siento mal, pido justicia,ahora hay ley hasta para un animal, cómo no puede haber para una persona, aquí lo quieren cerrar el caso”, afirmó la madre.

La versión oficial indica que Chambi cayó al río tras ingerir bebidas alcohólicas, pero su familia tiene dudas y exige que el caso sea investigado.