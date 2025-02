Manfred se pone plazo hasta el 15 de marzo para presentar binomio y casi descarta una mujer

“No es tan fácil buscar a una mujer, porque hay mujeres muy capaces; pero, a veces, no quieren meterse al tema político».

Fuente: El Alteño

El alcalde y candidato a la presidencia 2025, Manfred Reyes Villa, dijo que hasta el 15 de marzo se dará a conocer el nombre de la persona que lo acompañara como candidato a la vicepresidencia; sin embargo, está por descartar que sea una mujer porque, con las que conversó, no quieren entrar a la arena política, argumentó.

“No es tan fácil buscar a una mujer, porque hay mujeres muy capaces; pero, a veces, no quieren meterse al tema político, vamos a ver todavía, tenemos varios nombres entre hombres y algunas mujeres, ya vamos a tomar una definición la primera quincena de marzo”, señaló.

Foto: RRSS / Manfred Reyes Villa en acto en la ciudad de El Alto

Manfred explicó que están realizando una encuesta para ver qué piensa la población boliviana y en función a eso elegirán al candidato que lo acompañara en el binomio Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate).

La noche de este viernes, Manfred llegó a la ciudad de El Alto a un acto organizado por sus militantes donde dio a conocer su visión para la transformación del país y bajo el lema “El Alto de pie, nunca de rodillas”, hizo un llamado a la unidad y la acción para enfrentar la crisis económica, social y política que atraviesa Bolivia.

“Bolivia debe estar unida en su diversidad. No más peleas entre bolivianos, no más división. No me interesa de dónde venga cada persona, si antes apoyó al MAS, al MNR o a cualquier otro partido. Lo que importa es construir juntos una Bolivia de oportunidades, sin odio ni revanchas, con un futuro donde todos podamos salir adelante”, enfatizó.

Foto: Alcalde y candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa.