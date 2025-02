Manfred tenía una empresa de bienes raíces en EEUU que movió más de $us 26 millones, según su hermano

Respecto al patrimonio del precandidato en el exterior, Erick Reyes Villa dijo que ese tema es personal y no tiene conocimiento concreto y reiteró que toda la familia Reyes Villa se dedicó al negocio de bienes raíces en los EEUU, incluso uno de los hijos del alcalde cochabambino continúa con un negocio similar.

Erick y Manfred Reyes Villa. Foto: ANF

Fuente: ANF / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, tenía una empresa de bienes raíces en Estados Unidos (EEUU) y probablemente manejó más de $us 26 millones en una década, aseveró Erick Reyes Villa, hermano del precandidato presidencial.

“No hablaré como hermano, sino como consejero de Súmate. Es un absurdo, parece que ese niño nunca salió de su dormitorio, no sabe cuál es el movimiento económico en los EEUU. Probablemente, (Manfred) manejó mucho más (de $us 26 millones) porque tenía una empresa que se dedica a comprar bienes raíces, a modernizar y ponerlos a la venta. Eso produce ganancias interesantes e importantes”, declaró Erick Reyes Villa a la ANF.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea exigió al precandidato revelar sus movimientos económicos “millonarios” en EEUU. Cuestionó por qué no registró el valor de sus bienes en su declaración jurada en la Contraloría General del Estado.

Con información pública extraída de instituciones estadounidenses, vía Internet, el opositor informó que la familia Reyes Villa hizo movimientos económicos de más o menos $us 26 millones en transacciones de bienes inmuebles y departamentos y $us 1,5 millones en automóviles. Por un total de $us 27.500.000 durante una década.

El precandidato llamó “sicario de la juntucha” a Ormachea y anunció que tomará acciones legales para que el opositor fundamente la denuncia que hizo pública. Ante la insistencia de la prensa sobre cuánto es su patrimonio en el exterior, Reyes Villa simplemente respondió con: “usted no necesita saber eso” y que lo dará a conocer en su momento.

El hermano del precandidato llamó “niño” a Ormachea y lo invitó a visitar Estados Unidos a ver que hay casas de dos pisos que tienen ascensor y otros lujos. Con ese argumento, dijo que no es válido asumir que su hermano vivió como un millonario.

Respecto al patrimonio del precandidato en el exterior, Erick Reyes Villa dijo que ese tema es personal y no tiene conocimiento concreto y reiteró que toda la familia Reyes Villa se dedicó al negocio de bienes raíces en los EEUU, incluso uno de los hijos del alcalde cochabambino continúa con un negocio similar.

“(Sobre el patrimonio) es algo que yo no sé. Ustedes si me preguntan cuál es mi patrimonio en Brasil, la verdad es que no tengo patrimonio. Si usted le pregunta a mi hermano cuánto tiene (de patrimonio), son cosas muy personales que no las conozco”, complementó.

