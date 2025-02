Manfred y Tuto sellan alianzas, Samuel llega a barrios cruceños

Los tres líderes políticos realizaron diversos actos públicos de cara a las elecciones generales del 17 de agosto. Buscan conquistar al electorado de Santa Cruz

La jornada de ayer, la capital cruceña fue el escenario donde tres líderes políticos: Manfred Reyes Villa, Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Samuel Doria Medina, realizaron actos públicos en los cuales hicieron conocer sus propuestas de cara a las elecciones generales a realizarse el próximo 17 de agosto del presente año.

El alcalde de Cochabamba y precandidato por la alianza APB – Sumate, Manfred Reyes Villa, selló un acuerdo con la agrupación política SAO, liderada por el concejal Juan Carlos Medrano, en un acto realizado en el estadio de Real Santa Cruz.

Durante su mensaje, Reyes Villa hizo énfasis en la crisis económica que enfrenta el país, como la falta de dólares, y la necesidad de una transformación real.

“Bolivia, primero hay que poner orden. Basta de bloquear al país, basta de tener secuestrada nuestra patria con la gente del MAS que nos ha hecho tanto daño. ¡Basta de esa gente pedófila que ha abusado de nuestras niñas! Ahora queremos unidad en la diversidad, pero debemos separarnos de estos corruptos”, dijo Reyes Villa.

También aseguró que Bolivia necesita liderazgo con experiencia y que su gestión en Cochabamba es prueba de su capacidad para transformar el país. “Transformé Cochabamba y ahora transformaré Bolivia con el apoyo de todos ustedes”.

Por otro lado, el actual burgomaestre de Cochabamba dejó claro que su alianza es con la población y no con “políticos”.

“Esta es una alianza con el pueblo, con ustedes, no con cinco políticos que se reúnen en un hotel para hacer acuerdos. Estas son las alianzas que necesitamos, con la gente, porque vamos a trabajar por ustedes. Vamos a lograr una Bolivia de la que todos se sientan orgullosos, donde Santa Cruz tenga la tecnología necesaria para el agro y la ganadería, y donde podamos producir y exportar sin que el gobierno ponga trabas”.

En tanto, que el expresidente y precandidato Jorge ‘Tuto’ Quiroga selló una alianza con la agrupación Unidos, liderizada por el ex alcalde de San José de Chiquitos Germain Caballero, en un acto realizado anoche en la zona de la Pampa de la Isla en donde defendió el modelo productivo que se encuentra en emergencia por la disposición adicional séptima de ley financial.

“A Santa Cruz no se la debe vilipendiar sino agradecer porque tres de cada cuatro platos de comida en Bolivia vienen de esta región. Hay que decir gracias Santa Cruz por alimentar a Bolivia y no amedrentarla, ni tampoco estrangularla”.

En la tarde, Quiroga estuvo presente en un almuerzo con los profesionales de Santa Cruz, donde denunció que el gobierno de Luis Arce requiere $us 2.500 millones para cubrir el servicio de la deuda externa, mientras que no dispone de los $us 2.200 millones necesarios para devolver los ahorros de miles de personas que tienen su dinero atrapado en el “corralito” bancario.

Zona sur

Por su parte, el empresario y político Samuel Doria Medina llegó hasta Los Lotes para presentar su plan Soluciones, que compromete al candidato a resolver la falta de dólares y de combustibles que sufre el país en 100 días.

En el encuentro con los vecinos, Doria Medina también respondió preguntas sobre la viabilidad de esta oferta y sobre el riesgo de que la situación boliviana se deteriore. Además, señaló que será capaz de hacer un cambio profundo porque es el único candidato que no es político profesional y que tiene conocimiento cercano de la economía y el emprendimiento. Como ejemplo dio su decisión de eliminar la reelección, “algo que ningún político tradicional va a plantear”.

Sobre el bloque de oposición, el líder político dijo que, si bien puede haber varios candidatos hasta el momento, a fines del mes de marzo “vamos a preguntarle a la población quién cree que tiene que ser el candidato del bloque de unidad”, indicó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó 18 de abril como fecha límite para que las organizaciones políticas registren sus alianzas rumbo a las elecciones generales.

