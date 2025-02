Más de 1.000 músicos lanzan un «álbum silencioso» por esta razón

Fuente: https://actualidad.rt.com

Más de mil músicos han lanzado un «álbum silencioso» en protesta por los cambios propuestos por el Gobierno británico a la ley de derechos de autor, que permitirían que las empresas de inteligencia artificial (IA) utilicen obras protegidas sin permiso.

El álbum, titulado ‘Is This What We Want?’ (‘¿Es esto lo que queremos?‘), salió este martes con el objetivo de advertir sobre las consecuencias de los cambios propuestos a las normas de derechos de autor, que podrían silenciar a los artistas musicales.

«El álbum consiste en grabaciones de estudios y espacios de actuación vacíos, que representan el impacto que esperamos que las propuestas del Gobierno tengan en la vida de los músicos», se lee en la descripción del proyecto.

El disco cuenta con una lista de doce canciones de más de mil músicos acreditados como coautores, sin embargo, el artista individual detrás de cada pista «silenciosa» no aparece en los créditos.

Al proyecto se han sumado importantes cantantes, entre ellos Kate Bush, Damon Albarn de Blur, Annie Lennox de Eurythmics, Tori Amos, Billy Ocean o Jamiroquai, bandas como The Clash, Pet Shop Boys o New Order y compositores como Max Richter o el ganador del Oscar Hans Zimmer, así como la familia de músicos clásicos Kanneh-Mason.

«Totalmente innecesario»

«La propuesta del Gobierno entregaría el trabajo de toda la vida de los músicos del país a empresas de inteligencia artificial, de forma gratuita, permitiendo que esas empresas exploten el trabajo de los músicos para superarlos en competencia», dijo Ed Newton-Rex, quien promovió el proyecto.

«Es un plan que no solo sería desastroso para los músicos, sino que es totalmente innecesario: Reino Unido puede ser líder en IA sin echar por la borda a nuestras industrias creativas líderes en el mundo», defendió.

En 2024, el Gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer propuso un plan diseñado para hacer que Reino Unido sea competitivo en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. Según las propuestas, se crearía una opción de «exclusión voluntaria» que permitiría que las empresas tecnológicas entrenen sus algoritmos utilizando los derechos de autor de otros creadores (música, obras de arte, textos, etc.) sin licencia.