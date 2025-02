Maternidad Percy Boland: Recién nacidos son recostados en sofás por el hacinamiento

Los ambientes y las servocunas están ocupadas, y todavía tienen pacientes por atender, lo que genera preocupación en los neonatólogos.

Nuevamente sale a flote el problema del hacinamiento en la Maternidad Percy Boland, en Santa Cruz de la Sierra, donde los recién nacidos están ocupando los ambientes y las servocunas, y aún hay pacientes por atender, lo que genera preocupación en los neonatólogos, pues no hay dónde colocar a los bebés.







“Todo está saturado. Un bebé para cada servocuna, pero hay tres bebés en cada una”, dijo Sariel Ureña, del servicio de neonatología, exponiendo el hacinamiento de recién nacidos en la maternidad.

Ureña señaló que los recién nacidos están ocupando un ambiente que es de recepción de los nacidos por cesárea. “Se está ocupando como sala de internación. Tenemos más de 13 bebés y seguimos atendiendo. Vamos a colocar en los mesones porque este ambiente está lleno”, añadió.

Trabajadores de la maternidad salieron en una marcha de protesta durante la mañana de este miércoles, exigiendo a las autoridades departamentales y nacionales una solución a este y otros problemas que no fueron solucionados pese a compromisos firmados.

“Estamos desde la gestión 2023 luchando para que nos den un presupuesto, no hay la refacción que tenía que tener el exbanco de Sangre, no hay plata en la gobernación, tampoco en la maternidad, el ministerio hizo un recorte presupuestario y eso afecta. No hay presupuesto ni para alimentación de pacientes”, dijo Laura Rojas, dirigente de los trabajadores.

Rojas agregó que el Ministerio de Salud y Deportes no cumplió con los convenios con clínicas privadas, ítems y contratación del personal, por lo que esperan una respuesta pronta.