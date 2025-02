Minería ilegal y desvío de combustible afectan a áreas protegidas de Pando

La minería ilegal golpea a las áreas protegidas del departamento de Pando, una actividad que además se sostiene con el desvío de combustible.

Así lo ha constatado el equipo de prensa de la red UNITEL que se trasladó hasta los municipios de Cobija y El Sena.

“El combustible entra en mayor cantidad de forma ilegal desde la ciudad de Riberalta (Beni) hasta el municipio de El Sena y luego a la comunidad Palma Real destinada para el río Madre de Dios”, relató uno de los habitantes de la región.

En la comunidad de Palma Real, el tráfico de carburantes es constante y no se evidencia ningún tipo de control. Los tanques están apilados en precarias viviendas.

“Exigimos un control a las autoridades, por favor, que por lo menos estén permanente, visitando y controlando el combustible que se trafica”, añade.

Esta persona dice que “el negocio es muy lucrativo porque ellos allá en Riberalta están comprando un tambor con 700 u 800 bolivianos, (en el lugar) ahorita están comprando arriba de 2.000 bolivianos un tambor, ya sea de gasolina o diésel”. “Con un permiso suelen hacer hasta cuatro cupos”, reveló.

En una zona del río Madre de Dios, que se encuentra dentro de la reserva Manuripi, hay más de 60 familias que se dedican a la extracción ilegal de oro. Varías personas llegaron al lugar en los últimos meses del año pasado.

Este trabajo irregular cuenta con respaldo de dragas que usan ese carburante desviado.

La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi alberga especies en peligro de extinción y fuentes de agua vitales para la vasta biodiversidad.

Winston Maeda, presidente de las indígenas tacanas de Buenaventura, dice que esta actividad cuentan con la autorización de Denis Navarro, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Daniela Maeda, respalda esa denuncia y señala que las personas que se dedican a esa actividad ilegal hablan de “convenios con él, por eso han entrado al pozo”.

“Esto es minería ilegal y sabemos de que la minería causa desastre, contaminaciones al medio ambiente, al agua más que todo, infectan los pescados con mercurio, porque es eso que se ocupa en la extracción del oro”, señaló el representante de la comunidad.

“No queremos ser cómplices de toda esta situación que está pasando en la depredación de la reserva”, dijo a mujer.

Navarro habló con la red UNITEL y admitió que la actividad minera en la zona no es reciente.

“La minería se viene trabajando de muchos años atrás, no es este año (…). La autoridad competente para autorizar minería dentro de este río es la AJAM”, dijo

“Nosotros no hemos autorizado ninguna minería a nadie. Fueron sorprendidos ellos mismos haciendo el trabajo de la extracción del oro dentro de la reserva Manuripi”, señaló.

La senadora Corina Ferreira exigió la intervención urgente de las autoridades, que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), las Fuerzas Armadas y la Fiscalía “hagan su trabajo como corresponde”.

Las personas que operan las dragas dicen que no conocen si esas operaciones tienen autorización. “La autorización no tenemos nosotros. La autorización se la dan a los dueños, no recibimos nosotros ninguna autorización, cumplimos con lo que los dueños nos dicen”, señaló un operador de draga.

La deforestación y la minería ilegal destruyen la Amazonía contaminan ríos y amenazan la biodiversidad, poniendo en riesgo tanto el medio ambiente como las comunidades de la región.