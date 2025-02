Montenegro: Paro multisectorial corta la actividad económica en un mes importante

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este domingo que la movilización y el paro multisectorial anunciado a partir de este lunes solo interrumpirán la actividad económica en un mes clave, en medio de las labores escolares y las actividades previas al Carnaval, periodo en el que el transporte tiene mayor demanda.

Fuente: erbol.com.bo

Sectores gremiales, industriales y productivos convocaron a una movilización sin bloqueo de caminos a partir de este lunes para exigir la derogación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025, que establece operativos de confiscación de productos en casos de agio y especulación.

Montenegro señaló que los problemas deben resolverse mediante el diálogo, con argumentos y diferencias, ya que siempre hay posibilidades de solución. Sin embargo, advirtió que no es adecuado perjudicar a otros sectores, como el transporte, que depende del dinamismo económico.

El ministro evitó calcular posibles daños económicos, argumentando que existen contradicciones y que aún no se sabe con certeza qué medidas se adoptarán. “Uno de los sectores decía no al bloqueo, no a los paros. Incluso una de las cámaras ha presentado un proyecto de ley contra los bloqueos, y, no obstante, ahora están yendo a un paro”, cuestionó.

Finalmente, Montenegro reiteró que el Gobierno apuesta por el diálogo e indicó que instancias como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo Rural pueden analizar la demanda planteada, ya que esta no está cerrada.

