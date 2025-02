Morales: Arce sigue culpando a otros del ‘desastre económico’, nunca se hace cargo

El exmandatario considera que Luis Arce dejará un país golpeado por la inflación, sin dólares y sin combustible.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

Luego de que el presidente Luis Arce afirmara que construyó una economía de base ancha para enfrentar la crisis económica que otros gobiernos le heredaron, Evo Morales protestó que tras casi cinco años de gestión el mandatario continúe culpando a otros, sin hacerse cargo de los errores y fallos durante su gestión.

“Sigue echando la culpa de su desastre económico e institucional a gobiernos anteriores. Nunca se hace cargo”, fustigó Morales este sábado en sus redes sociales.

Además, el expresidente acusó a Arce de mentirle al país, “diciendo que la economía de Bolivia está una maravilla”.

De acuerdo con Morales, al concluir su gestión, el actual Gobierno dejará un país en una situación económica bastante complicada, principalmente por la falta de dólares y la escasez de combustibles.

“Deja un país golpeado por la inflación más alta de la región, sin dólares, sin combustible, sin soberanía alimentaria, sin industrialización y con pérdidas elevadas en el poder adquisitivo debido a que todo subió de precio”, señaló el líder cocalero.

El Gobierno es consciente de esta situación. En los últimos actos públicos, Arce reconoce que no es el mejor momento económico del país y que no se tienen los mismos recursos que antes. Sin embargo, en su criterio, esto se debe a la mala gestión de otros mandatarios, especialmente de Morales, quien no impulsó nuevas exploraciones hidrocarburíferas y volvió a la economía dependiente del gas.

Morales dijo al respecto que, pese a los intentos de maquillar la situación, la población sabe que la gestión de Arce arruinó la economía. Utilizó como ejemplo el informe de Latinobarómetro de 2024, donde el 98% de los encuestados “califica de desastrosa la política económica del arcismo”.

Por ello, el expresidente insiste en que su retorno al gobierno permitirá que la economía se recupere. “Hermanos bolivianos tengan fe: Volveremos a gobernar para que la gente viva bien”, escribió.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, Morales reitera que está habilitado para participar y considera que es el candidato con mayor intención de voto.

