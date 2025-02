Mutualista: Jhonny dice que cumplió sentencia constitucional y que Crapuzzi no cumple requisitos para certificado catastral

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aseguró que está cumpliendo la normativa, pero es el privado el que no está cumpliendo con los requisitos.

Fuente: Unitel

Después de dos días sin participar de actividades públicas, este martes pasado el mediodía reapareció el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, quien desde su casa aseguró que cumplió todo lo que dispuso la Justicia en torno al predio del mercado Mutualista y señaló que Nelson Crapuzzi no cumple con los requisitos para que se le emita un certificado catastral.







Horas antes de la reaparición de Fernández, las autoridades municipales informaron que Fernández padecía “una crisis de ansiedad bastante fuerte”.

“Cualquier ciudadano que exige que se le emita un plano o certificado catastral debe de presentar los requisitos necesarios, si no hay requisitos no se le puede emitir un plano, no se le puede dar un certificado, los requisitos empiezan desde su carnet de identidad, su plano, su alodial y su catastro”, aseguró Fernández después de la intervención que hizo su abogado.

“Nosotros no vamos a violar la ley, este alcalde hará cumplir el respecto de la ley y de la propiedad pública”, sostuvo a tiempo de asegurar que la documentación presentada por el privado tiene observaciones porque le faltan requisitos.