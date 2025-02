“No dan cambio, ni si quiera una pastilla”: hay pasajeros que dicen que en la práctica el pasaje es Bs 2,50

En Santa Cruz el precio del pasaje subió a Bs 2,30 según un decreto edil; sin embargo, los pasajeros señalan que micreros no dan cambio cuando pagan los Bs 2,50.







Fuente: Unitel

Subió el precio del pasaje en micro en Santa Cruz de la Sierra, según el decreto que firmó el alcalde pasaba de Bs 2 a Bs 2,30; sin embargo, en la práctica los pasajeros terminan pagando Bs 2,50, pues no reciben cambio.

“Están cobrando Bs 2,50, no dan cambio, ni una pastilla”, dijo una mujer que esperaba el transporte público en la zona del antiguo mercado La Ramada.

Consultando a otra mujer, que también esperaba micro, lamentó que no se cumpla con el precio del pasaje. “Dijeron que subía a Bs 2,30, pero ya no están dando el cambio”, dijo esta persona haciendo referencia a que no hay los centavos cuando pagan Bs 2,50 o más.

[Foto: Tránsito y Transporte ] / Transporte público en Santa Cruz de la Sierra.

Durante la mañana se observó a algunos conductores subir a los micros con bolsas de caramelos, que utilizaron para dar el cambio por los centavos.

Mientras, en redes sociales pasajeros buscan fraccionar monedas y billetes a centavos para poder movilizarse en el micro, señalando que para cumplir con sus labores diarias deben tomar varias unidades.

Además, denuncian que si en teoría el precio es de Bs 2,30, en la práctica terminan el pasaje en Bs 2,50.