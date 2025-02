“No queremos que entre a la cárcel, sino que cubra los gastos”; Familia pide apoyo para Victoria, la joven atropellada por un minibús

Después de la aprehensión del chofer del minibús que protagonizó un accidente de tránsito en pleno centro de la ciudad de La Paz, la familia de una de las afectadas más graves, señaló que no se busca que el hombre entre a la cárcel, sino, quieren que se haga cargo de los gastos médicos de la joven.

Contaron que Victoria Melanie, continúa internada y ya fue sometida a varias cirugías que son de alto riesgo.

“Me siento algo más tranquilo, no es el hecho de que este en la cárcel, yo no lo quiero ver al hombre en la cárcel, lo que yo quiero es ver a mi hija fuera del hospital y san, lo que me garantiza es que pague por aquel daño que ha causado a mi hija, ese es el trasfondo”, señaló el padre de Victoria.

Lamentó la difícil situación que enfrenta su hija, y dijo que antes de cualquier cirugía, ellos deben firmar una autorización, donde le indican que le riesgo de muerte es bastante alto.

“Los gastos son altísimos, hace una hora hemos pagado más de 21 mil bolivianos para una nueva cirugía y el estado en que está es crítico, nos hacen firmar los médicos la autorización para la cirugía, nos dicen que es altísima la probabilidad de fallecimiento y yo debo firmar eso, se imagina del dolor, quiero que mi hija salga victoriosa de esta batalla”, agrega el padre de Victoria.

Según explicó el abogado de la familia, se habría dado a conocer que el conductor del minibús, fue visto utilizando su teléfono celular antes del accidente, sin embargo, este tema se encuentra en proceso de investigación.

Ahora aguardan la audiencia de medidas cautelares, y esperan el apoyo de la población para poder continuar solventando los gastos médicos de la joven.