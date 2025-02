Nuevo conflicto devora a África Central cobrándose miles de vidas

Desde principios de este año, la ofensiva del M23 se ha recrudecido. El domingo pasado, los rebeldes entraron en Goma, capital estratégica de la provincia de Kivu del Norte, una ciudad de unos dos millones de habitantes. Esto ocurrió al término de varios meses de mediación auspiciada por Angola entre la RDC y Ruanda.

La ONU estima que unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda se han unido a las filas del M23, una cifra significativamente superior a la de 2012, cuando el grupo controló brevemente Goma. El Gobierno de la RDC denuncia que casi 2.000 personas han muerto en Goma. El presidente ruandés, Paul Kagame, no confirma la presencia de sus tropas en la RDC, pero ha subrayado que Ruanda se defenderá por todos los medios necesarios.

Las tensiones entre la RDC (antes llamada Zaire) y Ruanda se remontan a la guerra civil ruandesa de 1990-1994, que culminó con el genocidio de los tutsis. Un gran número de tutsis huyeron a la RDC, mientras que tras el cambio de poder en Ruanda, miembros de la etnia hutu también buscaron refugio en este país por temor a represalias. Estas migraciones forzadas exacerbaron las tensiones durante las guerras congoleñas.

Why doesn’t the media talk about the DR of Congo?

Congo is bleeding, It has not ended over 5 million people are dead. The world must remember that we live in a society, not an economy. pic.twitter.com/NHUItkHJI1

