Oruro: Declaran persona no grata a influencer por promover plagio cultural en festividad peruana

Organizaciones cívicas y culturales de Oruro rechazan la participación del influencer en la fiesta de la Candelaria en Puno, Perú, por considerar que fomenta la apropiación indebida del folklore boliviano.

Fuente: Correo del Sur

En una reciente reunión del Bloque de Unidad de Oruro, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), junto con diversas organizaciones políticas, plataformas ciudadanas e instituciones departamentales, decidieron declarar persona no grata al influencer boliviano Fabio Alejandro Pinedo, conocido como Ale Pinedo. Esta decisión surge a raíz de la participación de Pinedo en la Fiesta de la Candelaria en Puno, Perú, donde promocionó agrupaciones peruanas que, según las organizaciones, plagian danzas tradicionales bolivianas.

El pronunciamiento oficial señala que Pinedo no es bienvenido en el Carnaval de Oruro, festividad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Las organizaciones expresaron su indignación por “el descarado plagio que realizan países vecinos de nuestras expresiones folklóricas en complicidad con algunos creadores de contenido bolivianos”.

La controversia se intensificó cuando el influencer compartió en sus redes sociales videos desde Puno, mostrando a agrupaciones locales bailando danzas como el caporal, la morenada y la diablada, presentándolas como propias.

En una entrevista durante el evento, Pinedo declaró: “Una belleza, lleno de cultura, me encanta venir, cómo la gente me recibe, me siento muy feliz de estar acá, yo soy de Bolivia, pero me encanta su país, Perú”. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos bolivianos como un apoyo a la apropiación indebida de su patrimonio cultural.

Napoleón Gómez, presidente de la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk), criticó la participación de Pinedo en la festividad peruana, argumentando que eventos como la Fiesta de la Candelaria presentan elementos culturales bolivianos sin el debido reconocimiento.

Gómez afirmó que entre un 65% y 70% de las bandas musicales, vestimentas y accesorios utilizados en dicha festividad provienen de Bolivia. Además, denunció que algunas agrupaciones peruanas incluso quemaron la bandera boliviana en transmisiones en vivo, lo que calificó como un agravio al país.

Ante la ola de críticas, Pinedo respondió a través de un video en sus redes sociales, defendiendo su participación y afirmando: “Perú es un pueblo hermano (…) el problema es que no pueden aceptar que un boliviano sea reconocido (…) yo he bailado mi caporal por todas partes del mundo”.

Sin embargo, las organizaciones cívicas y culturales de Oruro consideran que su conducta favorece la difusión de versiones erróneas sobre el origen de las danzas bolivianas y exhortan a todas las instituciones públicas y privadas a cortar cualquier tipo de colaboración o auspicio con Pinedo, argumentando que “actúa en función a intereses extranjeros”.