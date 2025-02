Óscar Hassenteufel cierra en mayo mandato de cuatro años como presidente del TSE, no puede buscar la reelección

En mayo de este año, Óscar Hassenteufel cumplirá cuatro años como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no podrá buscar la reelección, según el artículo 18 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional.

En efecto, el parágrafo primero del artículo 18 de la Ley refiere que “la presidenta o el Presidente, y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral serán designados en Sala Plena por mayoría absoluta de las o los vocales en ejercicio. Ejerce esta función por dos (2) años, con derecho a reelección por una sola vez para el mismo cargo”.

Elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional como vocal en diciembre de 2019, Hassenteufel asumió la presidente del Tribunal Supremo Electoral en abril de 2021, luego de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia y a la vocalía electoral.

El también otrora magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue su presidente entre 1999 y 2001, fue reelecto como presidente del TSE el 8 de mayo de 2023 por un nuevo mandato de dos años.

Durante el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, el expresidente y precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga sugirió no “cambiar” de capitán dado que para entonces ya estará en marcha el calendario electoral para las elecciones generales del 17 de agosto.

“Yo en lo personal hago confianza de lo que ustedes están haciendo (al dirigirse a los vocales del TSE) No me quiero inmiscuir en la organización interna, mi única sugerencia es que cambiar capitán cuando el barco va a llegar a aguas embravecidas no es lo mejor, ustedes lo verán, pero yo voy a hacer confianza de ustedes porque entiendo, más allá de cualquier crítica que uno pueda tener, ustedes tienen la misión más importante de un Órgano Electoral en décadas”, señaló.

En los comicios del 17 de agosto, los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales.

En caso de que ninguna de las candidaturas logre el 50% más un voto o no exista una diferencia de más del 10% entre el primero y el segundo, la segunda vuelta debe efectuarse en octubre.

Las nuevas autoridades deben asumir sus cargos el 8 de noviembre.

