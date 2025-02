Óscar Villegas destaca la importancia de la nueva camada de futbolistas en Bolivia

El entrenador de la selección boliviana considera un acierto que la División Profesional tenga como normativa la inclusión de jugadores Sub-20 y Sub-23.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, dio una entrevista a la prensa peruana en la que compartió su visión sobre el presente y futuro del fútbol en Bolivia, especialmente en cuanto a la nueva generación de jugadores Sub-20 y Sub-23. Villegas consideró que las políticas actuales en el fútbol boliviano, como la obligación de los clubes de incluir a futbolistas jóvenes en sus planteles, son un acierto para el desarrollo del deporte en el país.

En sus declaraciones, Villegas reconoció que muchos técnicos se quejan de la normativa que exige la inclusión de jugadores jóvenes, pero también destacó que cuando alguno de estos futbolistas resalta en el campo, las críticas desaparecen y todos elogian su rendimiento. “Esa es la medida que se está utilizando hoy en Bolivia y me parece que tengo que decir que hay un gran porcentaje de técnicos que se quejan, pero cuando aparece un jugador se echan todas las flores porque se afianzó en la cancha, cuando ellos, si no fuera por obligación, no los utilizarían”, manifestó el entrenador.

El técnico también hizo referencia a las modificaciones en la normativa que exigen incluir jugadores Sub-23. Villegas explicó que anteriormente, con la obligatoriedad solo de un Sub-20, muchos futbolistas quedaban fuera del circuito profesional al año siguiente. “En su momento hubo la medida de que sólo sea un sub-20 y al siguiente año los descartaban, los desechaban, no los usaban más, sólo como sub-20. Entonces, al tener la obligación de incluir un Sub-23, esto le da un poco de continuidad y que al siguiente año estos chicos que fueron Sub-20 tengan un par de años más para poder consolidarse en el fútbol profesional”, señaló

Sin embargo, Villegas reconoció que encontrar jugadores no es una tarea fácil, ya que Bolivia es un país vasto y con una geografía complicada, lo que dificulta la centralización de los talentos. “Cuesta un poco porque es difícil centralizar en una sola ciudad, sabemos que hay un gran potencial en Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad o Cobija, son lugares alejados y moverse es bastante costoso”, afirmó.

Finalmente, Villegas elogió el trabajo que están realizando varios clubes bolivianos en el desarrollo de sus divisiones menores, lo que contribuye a que los jóvenes talentos tengan la oportunidad de trabajar en su formación desde temprana edad. “También hay clubes que están trabajando muy bien en divisiones menores y que hacen captación de talentos, llevando jugadores de todo el país a diferentes ciudades a trabajar desde los 12 años”, concluyó el director técnico de la Verde.