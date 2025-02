Países árabes dan la espalda a la propuesta de Trump sobre el futuro de Gaza

El presidente de EE.UU. sugirió el restablecimiento de gazatíes en Egipto, Jordania y otras naciones árabes de manera temporal o permanente.

Fuente: RT

Los países árabes han expresado que no permitirán el traslado de palestinos de sus tierras «bajo ninguna circunstancia o justificación», mostrando una oposición firme a la propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que Egipto y Jordania acojan a los residentes de la Franja de Gaza, devastada por los bombardeos israelíes.

Egyptian media outlets broadcast footage of “rare” demonstrations as thousands of Egyptians gather at the Rafah border crossing to protest what they call “Trump’s plans for the forced displacement of Palestinians.”pic.twitter.com/xNCS8eoKGT

— Mohamed shohood (@Mshohood) January 31, 2025