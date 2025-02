“Pido la pena máxima para la mujer que me quitó un pedazo de mi vida”, dice padre de hombre que murió por quemaduras

La víctima estuvo 13 días internada y falleció este fin de semana. La mujer acusada de ser responsable del hecho ya fue aprehendida en Montero, Santa Cruz, y será puesta ante un juez cautelar.







Fuente: Unitel

Este fin de semana, murió un hombre que quedó con el 60% del cuerpo quemado luego de que presuntamente su pareja le rociera con alcohol y luego le prendiera fuego. El hecho se registró en el municipio de Montero, Santa Cruz.

El padre de la víctima pidió la máxima pena para la responsable de este hecho, la cual fue aprehendida la jornada del domingo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: UNITEL] / Juan Vargas, padre de la víctima

“El daño ya está hecho, mi hijo, yo sé que no va a volver a la vida, lo que pido es la pena máxima a esa persona, para la mujer que me quitó un pedazo de mi vida”, expresó en medio de la consternación Juan Vargas, padre de la víctima.

El hombre aseguró que no conocía si su hijo tenía o no problemas antes con la pareja, ya que ellos vivían aparte; pero fue hasta que su hijo llegó a su casa para pedirle ayuda totalmente quemado.

“Desconozco todo eso, ellos tenían una vida aparte, yo tengo mi hogar aparte, él (su hijo) venía a visitarme a mi hogar, pero nunca supe; la última vez que me ha visitado ha sido ya cuando vino a arrastrándose pidiendo que le ayude”, señaló a UNITEL.

Asimismo, el padre de la víctima aclaró que como familia no habían denunciado a la mujer antes debido a que ellos se centraron en que su hijo se mejore, ya que era lo que más les interesaba después d ela agresión.

“Bueno, uno a veces no tiene en la mente, en el momento que está en desgracia uno no piensa en hacerlo aprehender o en ir a presentar denuncia, sino que uno como padre, madre, siempre es primero la salud de su hijo, verlo tranquilo, calmar el dolor que él tiene; es por eso que no fui yo a presentar denuncia”, agregó.

La víctima no resistió y terminó falleciendo tras permanecer 13 días internados, mientras que la mujer ya fue aprehendida y se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Montero a la espera de ser puesta ante un juez.