Policía sueca reporta “una decena” de muertos en ataque

Fuente: DW

Una «decena» de personas, entre ellas el atacante, murieron este martes (04.02.2025) en un tiroteo en un centro de enseñanza para adultos en Örebro, a unos 200 kilómetros de Estocolmo (Suecia), anunció la policía, que dijo desconocer el total de lesionados. De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso no tenía antecedentes ni tampoco aparente vínculo con grupos terroristas o pandillas.

«Una decena de personas murieron hoy», declaró en rueda de prensa Roberto Eid Forest, jefe de la policía de Örebro. «El autor no es conocido por la policía y no tiene vínculos con ninguna banda. En estos momentos estamos seguros de que no va a haber más atentados. Las escuelas en las que se resguardó a profesores y alumnos han sido evacuadas ya», añadió después del ataque, que tuvo lugar en el campus de Risbergska.

Según la cadena de televisión TV4, el presunto autor tenía 35 años y la policía registró su domicilio en Örebro. El hombre disponía de una licencia para portar armas y tenía antecedentes penales limpios. Las autoridades no dieron ningún elemento sobre la identidad, el perfil o las motivaciones del agresor. Tampoco se ofreció información sobre los nombres o la edad de los fallecidos, ni si eran alumnos o profesores del centro.

Ataques poco frecuentes

Las imágenes del lugar mostraron gran presencia policial con ambulancias y vehículos de emergencia. Los estudiantes de las escuelas cercanas y de la escuela en cuestión fueron confinados «por razones de seguridad», informó la policía.

«Me entristeció enterarme del terrible acto de violencia que tuvo lugar en Örebro. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias», reaccionó el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en un mensaje en la red social X (Twitter). «Es un día muy doloroso para toda Suecia. Mis pensamientos también están con todos aquellos cuya jornada escolar normal fue sustituida por el horror”, añadió.

El tiroteo está siendo investigado como «intento de asesinato, incendio premeditado y delito agravado de armas». Los ataques en centros escolares son poco frecuentes en Suecia, pero en los últimos años, el país ha sido escenario de tiroteos y ataques vinculados con la violencia de pandillas, que dejan una decena de muertos cada año.

DZC (AFP, EFE)