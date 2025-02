Presidenta del Concejo Municipal propone ley para congelar tarifas del transporte urbano

Tras los hechos de violencia de parte de choferes que intentaron imponer una tarifa incrementada, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, propuso un proyecto de ley para congelar el precio de los pasajes en tanto la Alcaldía adopte una nueva escala.

Fuente: Erbol

Chambilla indicó que toma esta iniciativa debido a la indignación que le causó la violencia de parte de los choferes, que agredieron a funcionarios públicos.

Según el proyecto de ley, se congelarían las tarifas decididas en 2016, mientras se aprueba el estudio técnico y la escala tarifaria.

Sin embargo, la concejala considera que la tarifa debería mantenerse invariable hasta que el país pueda estabilizarse económicamente. “Si subimos el pasaje, va a subir el pan”, aseveró.

Chambilla desafió a los choferes a que vayan a agredirla, porque ella no permitirá que se suban los pasajes.

“Los espero aquí en mi oficina, los espero donde quieran, donde me convoquen. Me quieran golpear con lo que ellos deseen, si me quieren pisar con su auto, písenme, pero no voy a retroceder”, agregó.