Presidente de Anapo pide revisar la Función Económica Social porque promueve el desmonte y las quemas

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, pidió revisar la Función Económica Social (FES) porque promueve el desmonte y las quemas ante el temor de la reversión de tierras tituladas.

Romero explicó, en un encuentro con periodistas, que la FES exige que las tierras sean trabajadas para la actividad agropecuaria sin considerar diversos elementos, como la falta de condiciones para sembrar, la pausa para la rotación de cultivos, el descanso de la tierra. Las autoridades sólo constatan si hay o no cultivo o ganado para iniciar la reversión del terreno.

Por ello, los agricultores y ganaderos se ven en la obligación de deforestar, incluso empleando el fuego, para demostrar que están trabajando y preparando la tierra para alguna actividad económica.

“Ahí vimos el año pasado dos elementos muy complejos: uno, quemas; sobre todo el sector ganadero, donde se quemaron una cantidad de hectáreas de pastizales donde no se puede atender el ganado, porque se muere de hambre. Al no tener ganado, no cumple la FES. Y dos, la situación climática, donde por la temporada seca no se llegó a sembrar la totalidad del área. Entonces, bajo emergencias, la misma normativa prevé que por emergencias se puede pedir una pausa en la verificación”, argumentó el presidente de Anapo.

También alertó que los créditos productivos, que son generalmente para 5 y 10 años, pueden ser afectados ante la susceptibilidad de que en cualquier momento se reviertan las tierras del prestatario agricultor.

“Esto en otros lugares que no tienen el concepto de FES se maneja con impuestos (…). Inclusive no puedes alquilar el 100% de tu tierra, porque no cumplirías la FES. Entonces, si te va mal, si quebraste, ¿en qué quedas? ¿Qué haces? La tienes que vender, podrías alquilarlo hasta recuperarte, pero no cumplirías la FES. La FES debería ser un concepto primero a revisar, podría ser sustituido por otro mecanismo para asegurarse que no haya tierras para el engorde”, sugirió Romero.

Esta semana, la Fundación Tierra emitió un pronunciamiento para rechazar el proyecto de ley que presentaron los ganaderos para anular las multas por quemas ilegales e incendios provocados y suspender por siete años la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social y la Función Social en el uso de las tierras tituladas.

La organización no gubernamental denunció que el pasado 12 de diciembre de 2024 las senadoras Centa Rek, Neila Velarde, Claudia Égüez y el senador Walter Justiniano, presentaron, ante la Presidencia del Senado, un proyecto de ley para declarar en pausa la verificación en campo de la Función Económica Social y la Función Social por un periodo de siete años. La propuesta fue elaborada por la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol).

“La Fundación Tierra denuncia y rechaza el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa para la declaración de pausa en la verificación de la Función Económica Social y Función Social por un periodo de siete años. Pedimos cancelar o suspender de forma inmediata y pública el tratamiento del mencionado proyecto que pretende instrumentalizar el desastre ambiental a favor de grupos de poder agropecuario, comunidades asentadas en tierras fiscales y avasalladores de tierras”, dice el pronunciamiento.

El año pasado se destruyeron más de 10 millones de hectáreas por los incendios, la cifra se constituye en el mayor desastre ambiental en la historia de Bolivia.

