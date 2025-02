Presidente Mulino tras reunión con Marco Rubio: No cabe duda que el canal es de Panamá

«No cabe duda que el canal es operado por Panamá y lo seguirá siendo. No creo que haya habido discrepancia en eso», subrayó el presidente Mulino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido este domingo con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en medio de la tensión que preside las relaciones entre los dos países, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el control del canal, lo que fue rechazado por el Gobierno de Mulino.

Según detalló Mulino en una conferencia de prensa tras la reunión, «no cabe duda que el canal es operado por Panamá y lo seguirá siendo». «No creo que haya habido discrepancia en eso», agregó. El mandatario afirmó en general que la reunión ha sido «altamente respetuosa y cordial».

Asimismo, Mulino reveló que discutió con Rubio las afirmaciones de Trump sobre la presencia de China en el canal. «El canal es operado por nuestro país, el presidente [Trump] tiene su opinión sobre la presencia de China, y eso no lo puedo cambiar. Yo no me puedo meter en el canal por su autonomía constitucional», manifestó. El líder explicó que los puertos chinos son auditados por la autoridad panameña.

«Aclaramos sobre el Tratado del Canal, más le preocupa el tema de los puertos chinos, le dije que por primera vez están siendo auditados», manifestó. En este sentido, reiteró que «los panameños pueden estar tranquilos, no hay amenazas sobre el control del canal o intervención militar de Estados Unidos y eso quedó claro con el secretario de Estado». «La soberanía de Panamá no está en cuestión», aseveró Mulino.

Mulino abordó también los vínculos entre su país y Washington. «Creo que Estados Unidos ha dejado mucho espacio vacío, mucha silla vacía en todos estos años, sobre todo respecto a su misión diplomática», denunció, recordando que tardaron años en nombrar a un embajador. «Esto influye y perjudica mucho las relaciones bilaterales», explicó.

El jefe del Estado panameño continuó diciendo que hablaron también «en extenso del problema migratorio», «reconociendo claramente que el canal de Panamá» es un canal de paso. Según el mandatario, esto afecta a Panamá, pero también a EE.UU. En este sentido, habló sobre la preocupación que tiene el país sobre el cruce migratorio en el Darién. Aseveró que al 31 de enero ha disminuido el cruce de migrantes por el Darién en más del 90 %.

Por su parte, desde el Departamento de Estado de EE.UU., comunicaron que Marco Rubio dijo al presidente panameño que Trump no quiere que se mantenga el ‘statu quo’ con respecto al canal de Panamá si la influencia de China sobre la región continúa aumentando.

«El control del Partido Comunista Chino sobre la zona del canal de Panamá es una amenaza para el canal […] El secretario Rubio dejó claro que este ‘statu quo’ es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, obligaría a Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud del tratado», dice el mensaje.