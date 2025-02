Regímenes orales para la tuberculosis resistente a la rifampicina y susceptible a las fluoroquinolonas

Ronald Palacios Catholics

En Santa Cruz todavìa 33% de la poblaciòn parece tuberculosis latentes.Vale la Pena tomar en cuenta estos nuevos cocktails de medicamentos para tratar TB resistente a la rifampicina.

Hay pruebas disponibles en Santa Cruz para detectar TB resistente a la Rifampicina y pruebas para detectar TB latente.Si no se elimina/reduce significativamente el nùmero de personas con TB latente, no se logrará disminuir/eliminar la TB en Santa Cruz.

Resumen

Durante décadas, las opciones de tratamiento deficientes y la evidencia de baja calidad plagaron la atención para pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina.

La aparición de nuevos fármacos para tratar la tuberculosis y la mayor financiación permiten ahora realizar ensayos controlados aleatorizados de tratamientos orales de duración más corta para la tuberculosis resistente a la rifampicina.

Métodos

Guglielmetti, et.al., [N Engl J Med 2025 ;392:468-482] Realizaron un ensayo de fase 3, multinacional, abierto, aleatorizado y controlado de no inferioridad comparar la terapia estándar para el tratamiento de la tuberculosis sensible a las fluoroquinolonas y resistente a la rifampicina con cinco regímenes orales de 9 meses que incluyeron varias combinaciones de bedaquilina (B), delamanida (D), linezolid (L), levofloxacina (Lfx) o moxifloxacina (M ), clofazimina (C) y pirazinamida (Z). Los participantes fueron asignados aleatoriamente (con el uso de aleatorización adaptativa de respuesta bayesiana) para recibir una de cinco combinaciones o la terapia estándar.

El criterio de valoración principal fue un resultado favorable en la semana 73, definido por dos resultados negativos de cultivo de esputo o evolución bacteriológica, clínica y radiológica favorable. El margen de no inferioridad fue de -12 puntos porcentuales.

Resultados

Entre los 754 participantes que se sometieron a la aleatorización, 699 fueron incluidos en el análisis por intención de tratar modificado y 562 en el análisis por protocolo.

En el análisis por intención de tratar modificado, el 80,7% de los pacientes del grupo de terapia estándar tuvieron resultados favorables.

La diferencia de riesgo entre la terapia estándar y cada uno de los cuatro nuevos regímenes que se consideraron no inferiores en el análisis por intención de tratar modificado La población a tratar fue la siguiente: BCLLfxZ, 9,8 puntos porcentuales (intervalo de confianza [IC] del 95 %, 0,9 a 18,7); BLMZ, 8,3 puntos porcentuales (IC del 95 %, −0,8 a 17,4); BDLLfxZ, 4,6 puntos porcentuales (IC del 95 %, −4,9 a 14,1); y DCMZ, 2,5 puntos porcentuales (IC del 95 %, −7,5 a 12,5).

Las diferencias fueron similares en la población por protocolo, con la excepción de DCMZ, que no fue no inferior en esa población. La proporción de participantes con eventos adversos de grado 3 o superior fue similar en todos los regímenes.

Los eventos hepatotóxicos de grado 3 o superior ocurrieron en el 11,7 % de los participantes en general y en el 7,1 % de los que recibieron la terapia estándar.

Conclusiones

Resultados consistentes eln todos los análisis se apoya la eficacia no inferior de tres regímenes acortados totalmente orales para el tratamiento de la tuberculosis resistente a la rifampicina.