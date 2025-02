El alcalde Manfred Reyes Villa aún no definió quién lo reemplazará en la dirección de la Alcaldía de Cochabamba una vez que sea habilitado como candidato presidencial.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó este jueves que no renunciará a su cargo para presentarse a las elecciones generales de este año y que, en cambio, solicitará una licencia.

“Yo no voy a renunciar a la Alcaldía. Voy a pedir una licencia indefinida. Me voy a separar completamente con una licencia para que todo esté separado de la Alcaldía. Yo lo que digo cumplo”, dijo el opositor en un acto en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba.

El miércoles, el mismo Reyes Villa anunció su renuncia en abril y que esperaría la publicación del calendario electoral para enfocarse en las labores de campaña, pero ahora rectificó su declaración.

La autoridad cochabambina no especificó quién dirigirá su despacho en su ausencia. “Vamos a ver quién me va a sustituir en la Alcaldía. Pero, para los que están especulando, no va a ser el concejal Junior”, enfatizó en alusión a su hijo homónimo.

Precisamente, Reyes Villa es uno de los precandidatos mejores posicionados en la encuesta propiciada por el empresario Marcelo Claure. Además, su partido político APB Súmate obtuvo su personería jurídica en diciembre del año pasado y está habilitada para presentarse a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de este año.