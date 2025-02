Roca: “Democracia boliviana necesita elecciones primarias”

Cuestionan que pese al pedido casi generalizado de la población para contar con un mecanismo de elecciones primarias para la selección de sus candidatos, ninguna instancia o liderazgo político se haya manifestado o gestionado garantizar esta posibilidad.

Anunciando la reposición del proyecto de ley para la realización de elecciones primarias abiertas y ante la próxima realización del tercer “Encuentro Nacional por la Democracia”, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el asambleísta nacional por La Paz, Miguel Roca Sánchez, afirmó que la democracia en Bolivia requiere de un mecanismo de estas características para evitar que acuerdos políticos prioricen intereses personales.

En rueda de prensa, Roca se refirió a los datos reflejados en recientes encuestas de opinión encargadas por el empresario Marcelo Claure, en las que se advierte la inclinación de la población hacia la realización de un proceso de elecciones primarias que definan las candidaturas a presentarse en las próximas elecciones generales

Según el legislador de oposición, es cuestionable que pese al pedido casi generalizado de la población para contar con este mecanismo de selección de sus candidatos, ninguna instancia o liderazgo político se haya manifestado o gestionado garantizar esta posibilidad.

“Llama la atención que, pese a este clamor del pueblo boliviano, el sistema político ha sido sordo e indolente a esto”, dijo.

Asimismo, recordó que tras más de seis meses de haberse presentado el proyecto de ley para la realización de elecciones primarias abiertas, ninguna instancia legislativa se movilizó o gestionó algún tipo de celeridad para viabilizar el tratamiento de la propuesta, por el contario, una reunión política definió su suspensión para el proceso de elecciones generales 2025 con la finalidad de dar prioridad a la elección de nuevas autoridades judiciales, con resultados que son de conocimiento general.

“Por qué los líderes políticos se niegan a tener un sistema de elecciones primarias que demanda y necesita el pueblo boliviano, esa es la pregunta”, cuestionó Roca.

En el contexto del próximo tercer “Encuentro Nacional por la Democracia”, a realizarse este 17 de febrero con la participación de autoridades de tres órganos del Estado y representantes de partidos políticos, Roca sostuvo que este encuentro debe abordar el tema de las elecciones primarias para evitar que organizaciones políticas busquen resolver sus disputas internas por candidaturas a espacios judiciales y hasta a las calles.

“La democracia boliviana necesita urgentemente elecciones primarias. Las necesita la oposición y también el MAS, que ha llevado su pelea al Tribunal Constitucional y al Electoral, y a las calles con bloqueos y todo tipo de medidas de fuerza”, sostiene.

Sobre el actual sistema, el legislador observó que partidos políticos con siglas vigentes, al no contar con militancia ni liderazgo, usen estas como una “franquicia” con el poder para postular candidatos, mientras otros líderes emergentes que si cuentan con respaldo no pueden acceder a una candidatura por no contar con una sigla a la que representar.

En criterio de Roca, una solución a este problema pasa por la voluntad y las salidas que puedan plantear líderes políticos que en la actualidad cuentan con representación en el Parlamento, quienes constantemente salen a destacar la importancia de la unidad, sin transformar estos discursos en acciones.

“El sistema está muy torcido y quienes detentan y tienen en sus manos las soluciones, están pensando en sus intereses particulares. Yo les pido y los emplazo a que piensen en Bolivia, en la democracia boliviana y hablen de lo que realmente se necesita hablar”, acotó el asambleísta, lamentando que un puñado de políticos que detentan el poder, en oficialismo y oposición, desde hace más de treinta años, se rehúsen a buscar soluciones y viabilizar un cambio en el sistema de elección de candidatos.

