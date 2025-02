Sedes junto a su equipo multidisciplinario llegan al hospital de Puerto Suárez para evaluar su funcionamiento

Acciones en Santa Cruz. Evalúan áreas de epidemiología, farmacia, laboratorio, habilitación, acreditación, planificación, medicamentos, infraestructura, equipamiento e insumos.

Fuente: Gobernación cruceña

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), desplegó un equipo multidisciplinario al municipio de Puerto Suárez con el objetivo de evaluar el trabajo técnico médico de los servicios que presta el hospital San Juan de Dios en el lugar.

Jaime Bilbao, director del Sedes de la Gobernación, informó que este equipo multidisciplinario no solo trabaja a denuncia, sino también de oficio con el objetivo de evaluar cada una de las áreas de servicio de salud a la población y así poder fortalecer las falencias que puedan presentarse.

Bilbao, explicó que con estas acciones se busca evidenciar el trabajo que viene realizando la directora y el administrador de dicho establecimiento de salud.

«Hemos venido a hacer un diagnóstico real de lo que está pasando en el hospital y hemos evidenciado lo que he manifestado y es que el trabajo que están realizando no está acorde a un hospital de 2do nivel. Los medicamentos vienen de contrabando sin orden sanitaria para ser usados en el hospital, es decir, que seguramente pasan la frontera y compran estos medicamentos, no sabemos el precio pero hemos evidenciado que hay un sobreprecio y así lo vende a la gente que viene a buscar ayuda al hospital», enfatizó Bilbao.

La autoridad en salud, puntualizó que como ente rector de la salud del departamento se concluirá con una evaluación de observaciones para cada una de las áreas y se pasará dicho informe a la máxima autoridad municipal y este de soluciones a mediano y corto plazo para el bienestar de su municipio.